Pollo a baja temperatura, cebolla caramelizada y alioli: uno de los mejores bocadillos de España se hace en Canarias

Uno de los mejores bocadillos de España se hace en Canarias. Lo ha desvelado la organización del Mejor Bocata de España, que ha confirmado la lista de los 15 que competirán, el próximo 4 de mayo, por ser el mejor del país.
En esta edición, los 15 finalistas que representan a 12 de las 17 Comunidades Autónomas de España, que se darán cita en la cocinas de El Puerto del Escondite (Ciudad Financiera del Santander) han estado compitiendo contra el resto de participantes del 1 al 26 de abril desde sus propios establecimientos.
Los mejores bocadillos de España
El representante de Canarias en este campeonato será el bocadillo de contramuslo de pollo del Oh my Boc, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un bocadillo hecho con contramuslo de pollo cocinado a baja temperatura, con cebolla caramelizada y queso chéddar coronado con su alioli casero.
Más de 112.000 personas, han probado durante las tres semanas que ha durado el III Campeonato de España de Bocatas®, las propuestas participantes y han dado su veredicto. Los propios clientes han sido encargados de puntuar las propuestas participantes a través de la web www.elmejorbocata.com durante el tiempo que ha durado esta III edición del Campeonato de España de Bocatas.
Además del premio al Mejor Bocata de España 2026, 2º Mejor Bocata de España 2026 y 3º Mejor Bocata de España 2026, se entregarán varios Premios Accesit:
- Mejor Sandwich de España
- Mejor Bocata Tradición
- 4 premios Audacious
- 1º, 2º, 3º Best Bocata Delivery by Glovo
- 1º, 2º, 3º Mejor Bocata por CCAA.
Solo queda saber si el mejor bocadillo de España, finalmente, se hace en Canarias.