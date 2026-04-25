El Mercado de La Laguna cambia por completo: todas las novedades que verás en tu próxima visita

El Ayuntamiento de La Laguna ha finalizado una ambiciosa reforma en el Mercado Municipal para mejorar su accesibilidad y confort. Durante el inicio de 2026, el consistorio ha renovado los baños, el pavimento y los puestos de flores exteriores. Estas actuaciones buscan modernizar la experiencia de compra en la emblemática Plaza del Cristo.
Mejoras en accesibilidad y nuevos servicios
Las obras ejecutadas en el recinto comercial se han centrado en eliminar barreras arquitectónicas. El concejal de Mercado, Ángel Chinea, destacó que se ha sustituido el pavimento dañado para evitar riesgos de caídas. Además, se han ampliado las zonas de paso laterales para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida.
Una de las intervenciones más notables afecta a los puestos de flores. Estos se han elevado sobre una plataforma con gradas, liberando la vía pública. Asimismo, se han reformado de manera integral los tres aseos del edificio, incluyendo uno totalmente adaptado.
Climatización y confort para los recoveros
Para combatir las altas temperaturas, el ayuntamiento ha instalado toldos y estores a medida en el acristalamiento central. Esta medida, unida a la revisión del sistema de aire acondicionado, garantiza un ambiente fresco tanto para clientes como para los recoveros y recoveras. El objetivo es evitar el sobrecalentamiento del edificio durante los meses de verano.
Por otro lado, la tecnología llega al mercado con un nuevo sistema de detección de visitantes. Esta herramienta permite identificar el aforo exacto y las franjas horarias de mayor afluencia. Gracias a estos datos, el consistorio podrá diseñar mejores acciones de dinamización comercial en el futuro.
Seguridad y nuevos horarios del Mercado de La Laguna
La seguridad también ha sido prioritaria con la realización de un simulacro de incendio. El operativo permitió evacuar a más de 100 personas en menos de tres minutos. En paralelo, el ayuntamiento ultima el nuevo Reglamento de Mercados para actualizar la normativa vigente.
El Mercado de La Laguna mantiene su oferta habitual de productos frescos, desde frutas y carnes hasta quesos canarios. El recinto abre domingos y lunes de 7:00 a 14:00 horas. De martes a sábado, el horario comienza a las 6:00 horas. Además, se han incorporado nuevos puestos de cervezas artesanales y zumos naturales para atraer a un público más joven.