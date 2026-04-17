Muere la influencer Ashlee Jenae después de anunciar su compromiso

A comienzos de abril, la creadora de contenido Ashly Robinson, conocida en redes como Ashlee Jenae, compartía con sus seguidores un momento muy especial: su compromiso con su pareja, Joe McCann. El anuncio llegó a través de un vídeo en Instagram que llamó la atención de miles de usuarios. En él, ambos paseaban durante un safari en África, siguiendo a una leona, cuando él se arrodilló para pedirle matrimonio. La escena coincidía, además, con el 31 cumpleaños de la influencer.
Tras aceptar la propuesta, la pareja se besó ante la cámara, una imagen que rápidamente se hizo viral entre sus más de 100.000 seguidores, que no tardaron en felicitarles. Nada hacía prever entonces el desenlace que llegaría apenas unos días después, durante ese mismo viaje.
Poco tiempo más tarde, Robinson fue hallada inconsciente en la habitación de uno de los alojamientos donde se hospedaban. Fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció horas después.
El hotel intervino tras un incidente entre la pareja
El 12 de abril, familiares de la joven confirmaron públicamente su muerte. Explicaron que se encontraba en Zanzíbar junto a su prometido cuando fue localizada sin conocimiento en su villa. Aunque en redes sociales proyectaban una relación aparentemente idílica, la versión de las autoridades apunta a una situación diferente.
Según informaciones difundidas por medios locales, la policía investiga la posibilidad de que se tratara de un suicidio. Además, indicaron que, tras un desacuerdo entre ambos, el hotel decidió alojarlos en habitaciones separadas.
Investigación abierta y dudas de la familia
En relación con Joe McCann, fuentes policiales aseguraron que no existe intención de detenerlo ni se le ha imputado ningún delito.
Por su parte, la familia de Robinson rechaza la hipótesis del suicidio. Su padre, residente en Miami, ha señalado que la investigación sigue en curso y que esa teoría corresponde únicamente a una valoración preliminar de las autoridades. Tanto allegados como seguidores insisten en que no hay confirmación oficial sobre la causa del fallecimiento y rechazan esa posibilidad.
Mientras tanto, los familiares han pedido prudencia y aseguran que continúan colaborando con las autoridades de Zanzíbar para esclarecer lo ocurrido. Reconocen que aún quedan muchas incógnitas por resolver y confían en que la investigación permita arrojar luz sobre las circunstancias de la muerte de la influencer.