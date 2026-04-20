El Observatorio de Izaña cumple 110 años vigilando los cielos

El Observatorio Atmosférico de Izaña, ubicado en el entorno del Parque Nacional del Teide, ha alcanzado un hito histórico este año al celebrar sus 110 años de actividad ininterrumpida. Esta infraestructura, dependiente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no solo es un símbolo del paisaje tinerfeño, sino que se ha consolidado como una de las piezas angulares en el estudio científico mundial ante el cambio climático y la composición de la atmósfera.
Desde su fundación en 1916, el centro ha mantenido una vigilancia constante de los cielos, aprovechando las condiciones atmosféricas privilegiadas que ofrece la altitud de la isla. Su importancia es tal que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) lo reconoce como una de las estaciones de observación más antiguas y fiables de la Red de Vigilancia Global de la Atmósfera (GAW).
Importancia del Observatorio de Izaña
La trayectoria del Observatorio de Izaña dio un salto cualitativo en 1989, cuando se integró formalmente en la red GAW. Desde entonces, las aportaciones de la estación canaria han sido fundamentales para entender fenómenos de escala planetaria. Al estar situado por encima de la capa de inversión térmica habitual en Canarias, el aire que se mide en Izaña es representativo de la “atmósfera libre”, lo que permite obtener datos puros, sin la contaminación local de las zonas bajas o industriales.
Este “centinela del aire” realiza mediciones críticas de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono ($CO_2$) y el metano ($CH_4$), además de vigilar la capa de ozono y la radiación solar. Los 110 años del Observatorio de Izaña representan una de las series temporales de datos más largas y valiosas de todo el hemisferio norte, permitiendo a los científicos comparar cómo era el aire antes de la gran aceleración industrial y cómo es en la actualidad.
Un referente para la Red de Vigilancia Global de la Atmósfera en Canarias
El éxito y la longevidad del centro se deben a su ubicación estratégica a 2.373 metros de altitud. En este entorno, el Observatorio de Izaña opera bajo condiciones de cielo despejado la mayor parte del año, lo que facilita el uso de instrumentos de alta precisión que serían ineficaces en otros puntos del globo. La comunidad científica internacional utiliza sus registros para calibrar satélites y validar modelos climáticos que luego se aplican en políticas medioambientales globales.
Además de su faceta técnica, la estación ha sido testigo de la evolución tecnológica de la meteorología. De las primeras anotaciones manuales a principios del siglo XX, se ha pasado a un sistema monitorizado por sensores láser y espectrómetros de última generación. La celebración de este 110 aniversario pone en valor el trabajo de generaciones de meteorólogos y técnicos que han habitado la cumbre de Tenerife para garantizar que el mundo sepa, con exactitud, qué está pasando sobre nuestras cabezas.
En un contexto de emergencia climática, el papel de Izaña es más relevante que nunca. Sus datos no solo sirven para el presente, sino que son la base para las predicciones del futuro de Canarias y del resto de España. El compromiso del centro con la Red de Vigilancia Global asegura que Tenerife siga siendo, durante muchas décadas más, el faro que guía el conocimiento atmosférico en el Atlántico.