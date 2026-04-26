La prensa británica incluye el mamotreto de Añaza entre los edificios más ‘espeluznantes’ del mundo: “Es una auténtica ruina urbana”

El tabloide británico Daily Mail ha incluido el mamotreto de Añaza en un artículo publicado este domingo sobre las estructuras más inquietantes y peligrosas del planeta, definiendo al esqueleto del hotel ubicado en el litoral chicharrero como una “auténtica ruina urbana”.
La prensa británica no solo pone el foco en el impacto visual de este edificio de 22 plantas con forma de ‘Y’, construido en 1973, pues también recuerda a sus lectores la “oscura historia que albergan sus muros”.
El diario destaca que la estructura se ha cobrado la vida de cinco personas, mencionando específicamente el trágico suceso del pasado diciembre de 2025, cuando una menor de 13 años falleció tras caer al vacío desde una quinta planta.
“El hotel fantasma”
Para el Daily Mail, el edificio es un imán para el riesgo innecesario. El reportaje detalla cómo intrusos acceden ilegalmente para realizar saltos en paracaídas desde el tejado o grabar vídeos de parkour extremo, ignorando las multas que superan los 500 euros.
Por su parte, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz contratará por la vía de urgencia las obras destinadas a reforzar la seguridad en el entorno del edificio, con el objetivo de evitar el acceso de personas al interior.
Con un presupuesto de 113.000 euros, el plan consiste en:
- Eliminar los accesos de las escaleras desde la planta baja hasta la cuarta.
- Retirar el acopio de tierra que actualmente facilita la entrada por la planta sexta.
- Sellar con mallas electrosoldadas los puntos más vulnerables del perímetro.
Cabe recordar que Urbanismo también ha aprobado la incoación y aprobación inicial del expediente de expropiación forzosa del antiguo hotel, quedando así más cerca de su derribo.