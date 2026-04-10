Contrato de urgencia para dotar de seguridad al mamotreto de Añaza

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz contratará por la vía de urgencia las obras destinadas a reforzar la seguridad en el edificio abandonado de Añaza, conocido como mamotreto, con el objetivo de evitar el acceso de personas al interior de esta infraestructura en la que el pasado diciembre falleció una menor de edad al caer al vacío desde la quinta planta.
Tras quedar desierta la licitación de este procedimiento, que contaba con 113.000 euros, se procederá a adjudicar los trabajos mediante un negociado sin publicidad, con el fin de “eliminar los accesos de las escaleras, desde la planta cero a la cuarta; retirar el acopio de tierra que permite entrar por la planta sexta y sellar, con mallas electrosoldadas, los puntos más vulnerables”, según detalló ayer la concejala del área, Zaida González, en comisión de control a raíz de la comparecencia solicitada por el PSOE.
La edil añadió que “se están tomando las medidas necesarias, pues aunque la estructura cuenta con señalética avisando del peligro en varios idiomas y hay vallas en todo el perímetro, a cada momento hay que reponerlas porque son vandalizadas, no sabemos si por quienes viven en la costa o por quienes quieren acceder a su interior”. Por ello, pidió ayuda para que no se entre al edificio “a jugarse la vida por un selfie, pues a pesar de lo que se hablado de su peligro y de las medidas que se han tomado, nada ha cuajado. No sabemos cómo hacer para que las personas no pongan su vida en peligro”.
Por su parte, la socialista, Matilde Zambudio, recordó que el mamotreto lleva más de ocho años para ser demolido y sigue siendo un asunto pendiente. “Mucho no se está haciendo, porque las medidas no han conseguido el objetivo real y las personas siguen entrando y arriesgando sus vidas, lo que demuestra la imposibilidad del Ayuntamiento en aplicar acciones efectivas, como instalar cámaras, que eviten más desgracias”.
Al respecto, González replicó que “desde 2008 se han llevado a cabo muchas intervenciones en el edificio con el fin de su demolición. Hemos logrado que el Gobierno de Canarias y el Cabildo aporten dinero, pero aún estamos en el proceso de expropiación que, además, está teniendo problemáticas añadidas para encontrar a los múltiples propietarios, paso necesario para registrar la infraestructura a nombre del Consistorio y derruirlo. Si no se logra en este mandato, ojalá que en el próximo se pueda acabar con este problema”.
En otro orden, el PSOE instó al concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, a explicar la ejecución de los fondos europeos Next Generation, pues la portavoz, Patricia Hernández, aseguró que “todos los plazos dados, salvo el de viviendas municipales que acaba en julio, ya han finalizado y no se han ejecutado parte de los proyectos aprobados, ya que de 43 millones de euros se van a tener que devolver 13 millones”.
Tarife negó tal acusación y explicó que, a 31 de diciembre de 2025, y a falta de incorporar los remanentes, “la subvención es de 36 millones y las obligaciones reconocidas son 16 millones, en base a proyectos que aún no finalizados como el de Zona de Bajas Emisiones, rehabilitación de edificios, instalación de fotovoltaicas o el plan de Sostenibilidad Turística”.
Pérdida de fondos
Mientras, en cuanto a proyectos finalizados como la transformación digital del Mercado, la mejora de la recogida selectiva de residuos o la instalación de térmicas en campos de fútbol, entre otros, “la subvención rondó los 7,2 millones y las obligaciones reconocidas alcanzaron los 1,6 millones, lo que significa que de cada 10 euros que pedimos de fuera se ejecutan ocho y se pierden dos”. No obstante, alertó que “con el yugo que nos impone el Estado para tener aprobada la ordenanza de Movilidad el 30 de junio, sí se podrán perder once millones de fondos europeos”.
El PSOE pide que el SIAT atienda a familias para poder comer
El PSOE denunció ayer que Políticas Sociales no vea como urgencia en el Sistema de Información de Atención Social (SIAT) la entrega de tarjetas de alimentos a familias, “lo que debe ser prioridad para que esas llamadas se deriven a la UTS”. La edil, Charín González, negó que haya personas pasando hambre.
Un millón de euros para reparar vías de Anaga afectadas tras Therese
La borrasca Therese generó 236 incidencias en la capital entre el 19 y el 31 de marzo pasados, de las que el 39% (92 casos) se concentraron en Anaga. Del total de incidencias, según datos aportados ayer en comisión de control por la concejala de Seguridad, Gladis de León, el 22% (53 casos) estuvieron relacionados con desprendimientos sobre carreteras, tanto de piedras como de materiales, que obligaron a cortes puntuales de vías, en especial en la zona del Macizo.
También se encuadran en esa categoría caída de muros, deslizamientos de laderas y valoraciones técnicas para la estabilización y limpieza de taludes. Diversos caminos, senderos y pistas se vieron afectados por este tipo de incidentes, en los que se registraron 16 desprendimientos y se tuvieron que evacuar a ocho personas. Por ello, De León anunció que “se han activado contratos de emergencia, por más de un millón de euros, para estabilizar laderas y rehabilitar el firme en las zonas más afectadas, como en Taganana, Valleseco y o el barranco del Regente en San Andrés”. Unas actuaciones con las que “se evitarán problemas estructurales de cara al futuro ante la complejidad orográfica de Anaga”, subrayó.