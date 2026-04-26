La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para el lunes: no guardes el paraguas

Canarias se encamina hacia un cierre de abril marcado por la estabilidad atmosférica. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Archipiélago afrontará este lunes, 27 de abril, una jornada sin avisos meteorológicos activos y con un escenario de “tranquilidad” en todas las Islas.
El tiempo estará definido por la presencia de nubosidad, especialmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. Durante la madrugada, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en estas zonas montañosas, mientras que en el resto del territorio predominarán los intervalos nubosos con una baja probabilidad de lluvias puntuales en el interior durante la tarde.
Termómetros sin grandes cambios
Las temperaturas se mantendrán en valores habituales para esta época del año, sin episodios de calor intenso ni descensos bruscos. En las capitales canarias, el mercurio se moverá en los siguientes rangos:
- Santa Cruz de Tenerife: mínima de 17°C y máxima de 24°C.
- Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 18°C y máxima de 22°C.
Vientos y estado del mar
En cuanto al viento, soplará de flojo a moderado de componente norte, afectando principalmente a las zonas expuestas. Por el contrario, en las costas orientadas al sur de las islas con más orografía, predominarán las brisas, lo que garantizará una sensación térmica agradable y estable para quienes se acerquen al litoral.