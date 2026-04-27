El viento arrastra mar adentro un bote con 2 niños a bordo en Canarias: su madre había ido al coche

El equipo de socorristas de la Playa de El Reducto, en Arrecife (Lanzarote), ha rescatado ilesos a una niña de 8 años y un niño de 9 en un bote inflable que fue arrastrado por el viento unos 200 metros mar adentro.
Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado sábado, 25 de abril, cuando los vigilantes se percataron de la presencia de una pequeña embarcación inflable que era arrastrada por el fuerte viento.
De esta manera, se lanzaron al mar para poner a salvo a los menores, quienes fueron entregados a la madre una vez resuelta la incidencia.
Finalmente, la progenitora manifestó a los socorristas municipales que se ausentó un momento porque había ido a buscar algo a su coche, instante en el que el bote fue arrastrado mar adentro.