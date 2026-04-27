Cae el trío que aterrorizaba a Puerto de la Cruz: se escondían en un hotel tras asaltar a punta de navaja

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de tres personas, un hombre y dos mujeres, como presuntos autores de tres delitos de robo con violencia e intimidación en la zona centro de Puerto de la Cruz.
Según los informes policiales, los arrestados actuaban de madrugada y empleaban métodos similares en todos sus asaltos.
Investigación y modus operandi
Las pesquisas se iniciaron a mediados del pasado mes de marzo tras recibirse una primera denuncia. En este caso, la víctima relató haber sido abordada por varios individuos que, bajo amenaza de utilizar un arma blanca, la obligaron a desplazarse a un cajero automático cercano para retirar y entregarles dinero en efectivo. Durante el asalto, la víctima fue agredida violentamente, precisando atención médica en el servicio de urgencias.
A este primer suceso se sumaron otras dos denuncias con características idénticas. Las víctimas fueron forzadas mediante violencia e intimidación a entregar tanto dinero como objetos personales.
Identificación y detención
La labor de investigación permitió a los agentes localizar a los sospechosos en el establecimiento hotelero donde se hospedaban. Allí se procedió a la detención de las tres personas, tras determinarse que todas ellas habrían tenido una participación activa en la comisión de los tres delitos denunciados.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos.
Colaboración ciudadana
Desde la Policía Nacional se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para el esclarecimiento de actividades delictivas. Los ciudadanos pueden facilitar información de forma anónima y confidencial a través de los canales oficiales en la web policia.es.