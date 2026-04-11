Los Cristianos, acosada por los robos: varios comercios contratan seguridad privada

Varios establecimientos comerciales de Los Cristianos se han visto obligados a contratar servicios de seguridad privada durante la noche para hacer frente a una oleada de robos, incluso con los locales cerrados. “Llevamos un mes y medio que es rara la noche que no abren uno o dos establecimientos”, relatan.
Este es uno de los datos más graves que la Asociación Zona Comercial Abierta de Los Cristianos trasladó recientemente al Ayuntamiento de Arona en una reunión conjunta con el resto de zonas comerciales del municipio, convocada por invitación de ACU Valle, y a la que asistieron la concejal de Medio Ambiente, Clara Pérez, el concejal de Seguridad, Héctor Reyes. El encuentro se celebró con el objetivo de poner sobre la mesa las demandas comunes que comparten los distintos núcleos comerciales del municipio. La Zona Comercial Abierta de Los Cristianos aprovechó la ocasión para entregar un documento escrito en el que reiteraba las mismas quejas que ya había presentado hace exactamente un año.
“La situación no solo no ha mejorado, sino que en varios aspectos ha empeorado de forma evidente”, aseguran desde la asociación. La radiografía que presentan los comerciantes en materia de seguridad es preocupante. La presencia policial se califica de claramente insuficiente en relación con la actividad comercial, turística y residencial de la zona. “Hay dos problemas: los carteristas, con ataques a turistas especialmente en el paseo de Las Vistas y la avenida Juan Carlos I, y después lo que nos afecta directamente, los robos nocturnos en los locales”.
En los últimos dos meses, los robos en establecimientos, principalmente en el tramo que va desde la avenida de Suecia y la Juan XXIII, han crecido de manera notable, con semanas en las que se han contabilizado hasta diez comercios afectados. Los autores son en muchos casos reincidentes e identificables a través de las cámaras de videovigilancia, señalan. “Al día siguiente no trabajas, a la espera de que la policía acceda al local”, lamentan los comerciantes.
SINHOGARISMO
A ello se suma el deterioro del espacio público derivado del incremento de situaciones de sinhogarismo. Los comerciantes citan casos concretos: consumo habitual de alcohol y drogas en la calle. El Ayuntamiento emplazó a reuniones periódicas de seguimiento sobre los puntos críticos, y aguarda la incorporación de nuevos agentes de la Policía Local destinados a la zona costera.