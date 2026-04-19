Más de un millar de personas comparten la XIX Ruta del Camino del Hermano Pedro

Más de un millar de personas participaron ayer, sábado, en la XIX Ruta del Camino del Hermano Pedro, cita que se ha consolidado como una de las actividades culturales y de senderismo más relevantes del sur de Tenerife. A pesar de las altas temperaturas y la presencia de calima, la jornada transcurrió con normalidad, registrándose únicamente algunas intervenciones leves relacionadas con el calor.
La ruta dio comienzo a las 7.00 horas desde la plaza de Vilaflor de Chasna, tras la celebración de una misa, que se inició una hora antes en la parroquia del municipio, y finalizó alrededor de las 13.00 horas en la cueva del Hermano Pedro, en Granadilla de Abona. Con una longitud de 19 kilómetros y una duración aproximada de cinco horas, el recorrido partió desde unos 1.400 metros de altitud.
Además del punto de salida principal, numerosos caminantes se incorporaron desde otros enclaves como el Convento de Granadilla casco, Charco del Pino (El Chorro), San Isidro o El Médano, facilitando así la participación de personas de distintos puntos del municipio.
El operativo de seguridad y asistencia contó con un amplio despliegue formado por un puesto médico, una ambulancia medicalizada y tres ambulancias básicas, además de efectivos de la Policía Local de Granadilla de Abona, Policía Local de Vilaflor de Chasna, Protección Civil de Granadilla de Abona, Guardia Civil, Cruz Roja y el servicio de Emergencias Tamadaya, garantizándose en todo momento el bienestar de los participantes. La actividad, organizada conjuntamente por los ayuntamientos de Granadilla de Abona y Vilaflor de Chasna, contó con la colaboración de AENA, Titsa y los voluntarios del espacio religioso, consolidándose un año más como un espacio de encuentro, identidad y tradición en el sur de la isla.
El Camino del Hermano Pedro constituye una antigua vía de trashumancia entre Vilaflor de Chasna y Granadilla de Abona, integrada en una red de caminos tradicionales documentados en mapas históricos de los siglos XVIII y XIX. Este sendero fue transitado habitualmente por el Hermano Pedro junto a su rebaño, lo que le confiere hoy un importante valor histórico y espiritual.
El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, destacó la gran acogida de esta edición, subrayando que “la Ruta del Camino del Hermano Pedro vuelve a demostrar su enorme capacidad de convocatoria y su profundo arraigo en nuestra identidad. Es un recorrido que une tradición, cultura y espiritualidad, y que forma parte de la memoria colectiva de toda la comarca”. Asimismo, añadió que “este año adquiere un significado más especial al coincidir con el 400 aniversario del nacimiento del Hermano Pedro, una figura clave en nuestra historia y patrimonio”.
Por su parte, el concejal de Cultura, Carlos Abismael Díaz Barreto, valoró muy positivamente el desarrollo de la actividad, señalando que “esta ruta pone en valor un sendero cargado de historia, tradición y valor patrimonial. Es una experiencia que conecta a las personas con nuestras raíces y que cada año suma nuevos participantes comprometidos con la conservación de este legado”.