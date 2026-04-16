Llega ‘Encólate’, el nuevo sistema para realizar trámites en Santa Cruz sin esperar

Los chicharreros podrán reservar turnos, vía telemática, para realizar trámites en las ocho oficinas municipales de la capital, evitando así esperas innecesarias. Para ello, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado, en Junta de Gobierno, el expediente de contratación del nuevo servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma Encólate, destinado a la gestión de colas y cita previa en las Oficinas de Atención e Información a la Ciudadanía (OAIC), correspondiente a 2026, 2027, 2028 y 2029 y con un importe de 71.647 euros.
Se trata de una herramienta clave en la organización de la atención presencial para optimizar el funcionamiento de las oficinas municipales. Este refuerzo tecnológico se enmarca en un proceso de transformación progresiva del modelo de atención ciudadana, en el que los canales digitales están ganando protagonismo. Los datos de 2025 evidencian un descenso de la actividad registral en las oficinas físicas, compensado por el incremento de la tramitación a través de la sede electrónica.
Por primera vez, el volumen de registros electrónicos de entrada, con 80.631 anotaciones, supera al canal presencial, consolidando un cambio de tendencia en la relación de la ciudadanía con la administración. En paralelo, las cifras de atención presencial en las OAIC muestran una evolución que confirma esta transición: de las 85.768 atenciones registradas en 2022 se pasó a 74.960 en 2023, con un repunte en 2024 hasta las 80.261, y un nuevo descenso en 2025 hasta las 72.477 atenciones, hecho que responde al trasvase de usuarios hacia los canales telemáticos.
El Ayuntamiento afirma que ha reforzado en los últimos años su ecosistema digital con herramientas que facilitan la relación con la ciudadanía. Entre ellas, la sede electrónica que permite la tramitación inmediata de solicitudes y certificados, así como la implantación de kioscos multifunción distribuidos por el municipio, operativos desde enero de 2023.
A ello se suma la puesta en marcha de un chat bot en la web municipal, ampliado en noviembre con la integración de servicios a través de WhatsApp para la solicitud de certificados. Asimismo, se añaden los canales complementarios de atención, como el servicio telefónico a través del 010 y el 922 606 010, así como plataformas administrativas como ORVE y SIR, que garantizan una atención multicanal adaptada a las necesidades de la ciudadanía.
La Oficina de La Granja ha asumido un papel relevante en la atención telemática, haciendo frente al incremento de la demanda sin menoscabo del servicio presencial. Para ello, se ha llevado a cabo una reorganización de tareas y recursos humanos que permite compatibilizar ambas modalidades de atención.