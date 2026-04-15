SOS Desaparecidos lo confirma: Naikaren ha sido localizada tras varios días desaparecida en Canarias

La joven Naikaren del Carmen A.R., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 4 de abril, ha sido localizada. Así lo ha confirmado SOS Desaparecidos, que ha desactivado la alerta este miércoles, 15 de abril 2026.
La asociación no ha facilitado más detalles sobre las circunstancias del caso, como es habitual en este tipo de situaciones, pero sí ha confirmado que la joven ya ha sido encontrada, lo que pone fin a la búsqueda.
La desaparición en Canarias de Naikaren se había difundido ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, un factor clave en muchos casos para agilizar la localización de personas.
Qué hacer ante una desaparición
Desde SOS Desaparecidos recuerdan la importancia de actuar con rapidez ante una posible desaparición. Entre las principales recomendaciones destacan analizar los hábitos de la persona desaparecida y contactar con su entorno más cercano para reconstruir sus últimos movimientos.
Si no existe una explicación clara, es fundamental acudir de inmediato a la Policía para formalizar la denuncia. Las primeras horas son clave para activar los protocolos de búsqueda.
También se recomienda difundir el caso a través de medios de comunicación y redes sociales, siempre utilizando canales oficiales y evitando publicar datos sensibles como teléfonos de familiares.
Otra de las claves es mantener contacto constante con las autoridades y colaborar con distintos organismos que puedan ayudar en la búsqueda, como servicios sociales o equipos de emergencia.
Además, una vez localizada la persona, es imprescindible retirar la denuncia, eliminar carteles y actualizar la información en redes para evitar confusiones.
La rápida difusión y la colaboración ciudadana siguen siendo herramientas fundamentales en la resolución de casos de personas desaparecidas en Canarias.