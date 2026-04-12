El tacógrafo y los testimonios centran la investigación del accidente en La Gomera: “La Guardia Civil tiene que analizar todos los detalles”

La investigación del accidente de guagua en La Gomera incluye el análisis del tacógrafo y la recopilación de testimonios de pasajeros y testigos, según ha informado este domingo el director insular de la Administración General del Estado en la isla, Juan Luis Navarro.
Navarro ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que la principal hipótesis de trabajo apunta a “un posible fallo mecánico, sobre todo vinculado al estado de los frenos”.
No obstante, ha insistido en que la Guardia Civil “tiene que analizar todos los detalles que tienen del estado en el que quedó la guagua, y, además, analizar el tacógrafo”, un dispositivo electrónico que “registra velocidad y cómo iba la marcha de la guagua”.
Asimismo, ha señalado que los agentes ya han comenzado “toda la secuencia de entrevistas con los pasajeros”, aunque “no han acabado todas”, y ha precisado que algunos testimonios, como el de la esposa del fallecido en el accidente, aún no se habían realizado a primera hora de este domingo.
El director insular ha subrayado que “son muchos elementos, entre ellos los testimonios de las personas que iban a bordo”, y que los trabajos de investigación se iniciaron “desde el mismo día en que se produjeron los hechos”, con la actuación de la Policía Judicial y unidades de tráfico.
Según ha detallado, el viernes, el mismo día del accidente, se desplazó a la isla un equipo especializado desde Tenerife que realizó un análisis “in situ”, extrajo el tacógrafo y comenzó la ronda de entrevistas, tanto a pasajeros como a posibles testigos del recorrido.
Navarro ha indicado que la investigación continuará durante varios días y que algunos informes cuentan con “un periodo legal máximo de treinta días”, por lo que ha pedido “un poquito de paciencia” hasta disponer de resultados concluyentes.