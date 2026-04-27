La previsión de la Aemet en Canarias para este martes: nubes y lluvias en varias islas

La Aemet prevé un martes con nubes en Canarias y posibles lluvias débiles en varias islas, aunque sin avisos meteorológicos activos. La jornada se presenta estable en el conjunto del Archipiélago, con temperaturas sin grandes cambios y viento de componente norte.
Según la previsión del tiempo en Canarias, este 28 de abril de 2026 estará marcado por la nubosidad en el norte de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura, donde existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.
En el resto de las Islas, el cielo alternará entre claros y nubes, con intervalos nubosos en general. Durante la tarde, especialmente en zonas interiores, podrían aparecer nubes más compactas e incluso dejar alguna lluvia débil, aunque de forma puntual y sin relevancia.
Temperaturas
Las temperaturas en Canarias apenas experimentarán variaciones, manteniéndose en valores suaves para la época. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre 16 y 23 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se moverán entre 18 y 20 grados.
El viento en Canarias soplará de componente norte, con intensidad floja a moderada en la mayor parte del territorio. Además, se esperan brisas en las costas del sur de las islas de mayor relieve, una situación habitual que contribuye a la estabilidad en esas zonas.
En conjunto, la Aemet descarta fenómenos meteorológicos significativos, lo que deja una jornada tranquila en el Archipiélago, marcada por la nubosidad pero sin cambios destacados.