Cerca de 19.000 vecinos de La Laguna duermen con niveles de ruido excesivos

El 12% de la población de La Laguna, es decir, unas 19.000 personas del total de 161.108 habitantes en el municipio según datos de 2025, se ve afectada en horario nocturno por niveles de ruido superiores a los objetivos de calidad acústica, aunque la cifra se reduce hasta el 6,5% durante el horario diurno. Estas cifras suponen una reducción y mejoría respecto a los datos registrados en el último mapa elaborado, en el año 2015, así como en comparación con otras ciudades del país con un nivel de población parecido.
Así se recoge en el Mapa Estratégico de Ruido del municipio presentado ayer por el Ayuntamiento lagunero y la empresa pública Gesplan, con el que la administración local da cumplimiento a la normativa europea y española sobre impacto acústico y supone el primer paso para adoptar medidas que mejoren la calidad de vida de la población.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó, entre las conclusiones del documento, que “los datos muestran que el número de personas expuestas a niveles de ruido superiores a los objetivos de calidad acústica se ha reducido considerablemente y que la principal fuente de emisión sigue siendo el tráfico”.
Asimismo, el concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, añadió que paralelamente se está trabajando también en la creación del mapa no estratégico de ruido, no exigido por la normativa europea y que aborda zonas de ocio y de dinamización, donde hay que realizar mediciones puntuales.
Por su parte, el consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez, destacó el valor que este documento supone para La Laguna, “ya que permitirá al Ayuntamiento seguir trabajando para hacer frente a la contaminación acústica en beneficio de la ciudadanía”.
Conclusiones
Mientras, el director de Economía Circular, Sostenibilidad y Calidad de Gesplan, Augusto Hernández, detalló las principales conclusiones del estudio, que identifica cuatro fuentes de ruido principales: el tráfico viario (destacando vías como la TF-5, la TF-2 y la TF-13), el aeropuerto Tenerife Norte, el tranvía y las zonas industriales.
Al respecto, Hernández apuntó que “el diagnóstico confirma que la fuente de ruido predominante en el municipio sigue siendo el tráfico”, por lo que las zonas más afectadas son las que están en torno a las grandes arterias viarias, así como que “las fuentes de ruido industriales y ferroviarias presentan un impacto mínimo”.
Asimismo, en cuanto a edificaciones sensibles, el informe analiza la afección de la contaminación acústica en centros docentes del municipio (41,2% afectados en período diurno) y sanitarios (90% afectados en período de noche), lo que servirá de base para priorizar medidas de intervención en el plan de acción posterior.
Respecto a la población en general, la noche es el período con mayor porcentaje de habitantes expuestos a niveles de ruido superiores a los objetivos establecidos (un 12%), mientras que la incidencia en el día baja al 6,5%. En la comparativa entre 2015 y 2026, los datos apuntan a un descenso en el número de personas afectadas por todas las fuentes de ruido. Así, por ejemplo, en el rango de focos de emisión que van desde los 60 a los 65 decibelios, la disminución ha sido en un 17%; y en el de los 65-70 dB, en un 10%.
Este documento ya ha sido aprobado en Junta de Gobierno, ahora se elevará al Pleno para su aprobación inicial y, posteriormente, será remitido al Ministerio para la Transición Ecológica. El siguiente paso será su exposición pública y, una vez recopiladas las aportaciones ciudadanas, se elaborará un plan de acción con medidas concretas como calzadas fonoabsorbentes, reorganización del tráfico o zonas de bajas emisiones.
Además, el alcalde indicó que “solicitaremos la colaboración de otras administraciones para abordar la insonorización de espacios y otras acciones de mayor calado como el soterramiento de la TF-5, a su paso por el municipio”.