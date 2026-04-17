Buscan a Wilfredo Octavio, desaparecido en Canarias

La Policía Nacional ha solicitado este viernes colaboración para encontrar a Wilfredo Octavio Calixto R. T., de 74 años, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria y del que no se sabe nada desde el 8 de abril.
Wilfredo Octavio, según ha informado el cuerpo policial, tiene una estatura de 1,50 metros, ojos marrones y pelo canoso.
La Policía Nacional solicita, a cualquier persona que pueda tener información sobre el mayor desaparecido, que contacte con el cuerpo policial a través del 091.
Más de 3.300 denuncias por desaparecidos en Canarias en un año
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Según el informe anual presentado por el Ministerio del Interior, las islas solo se sitúan por detrás de Madrid (3.874), Cataluña (3.564) y Andalucía (3.333).
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.