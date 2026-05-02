La historia real detrás de ‘Cruz de navajas’ de Mecano: el crimen en Tenerife que se convirtió en himno del pop

La canción Cruz de navajas, publicada por Mecano en el álbum Entre el cielo y el suelo, es considerada uno de los himnos del pop español. Sin embargo, detrás de la composición de José María Cano subyace un suceso real y dramático ocurrido en el centro de Santa Cruz de Tenerife.
El escenario del suceso: la calle San José
Durante la década de los 80, la calle San José era el epicentro del ocio nocturno en la capital tinerfeña. Locales como Samantha, Sintra o Chayofa marcaban el ritmo de la madrugada. En uno de estos establecimientos, concretamente en La 33 Norte, trabajaba Mario Postigo, un camarero conocido por su carácter sociable.
Su pareja, María, desempeñaba sus funciones en los antiguos Galerías Preciados, situados en la calle del Pilar. Según las crónicas recogidas por especialistas como David Peral, la disparidad de horarios entre ambos generó un distanciamiento progresivo. Esta situación facilitó la aparición de una tercera persona vinculada a la delincuencia local, quien inició una relación con María.
Una madrugada fatal en la capital
El desenlace de la historia ocurrió tras una redada policial en la zona de copas, un evento frecuente en la época. Debido a la intervención de las autoridades, Mario finalizó su turno antes de lo previsto. Al regresar a su domicilio, sorprendió a su pareja con el otro hombre en el portal de su edificio.
Tras una discusión, Mario recibió una puñalada certera que le causó la muerte, presenciada por María. Los medios de comunicación de la época informaron sobre el suceso, atribuyendo inicialmente la responsabilidad a “drogadictos”, una versión que ocultaba la realidad de lo ocurrido.
El significado de las “tres cruces”
La letra de la canción utiliza la metáfora de las tres cruces para desgranar los hechos:
- “Una en la frente”: El impacto de Mario al descubrir la infidelidad.
- “Otra en el pecho”: La herida mortal infligida por el arma blanca.
- “La que miente en el noticiero”: La discrepancia entre la realidad del crimen y la versión publicada por la prensa sobre supuestos drogadictos.
Desmintiendo el bulo de la autoría
A pesar de que durante años circuló el rumor de que Joaquín Sabina era el autor real del tema —llegando incluso a interpretarlo en directo—, la autoría pertenece exclusivamente a José María Cano. Como dato curioso, ni Ana Torroja ni Nacho Cano mostraron entusiasmo inicial por la pieza.
El impulso definitivo para la canción llegó de la mano del periodista musical José Antonio Abellán. Al detectar el potencial del tema, decidió promocionarlo en radio de forma independiente, sin esperar las directrices de la discográfica. La respuesta masiva del público obligó a la compañía a lanzar ‘Cruz de navajas’ como segundo sencillo oficial, consolidando el éxito del álbum y marcando un hito en la trayectoria de Mecano.