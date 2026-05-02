Día de la Madre en La Laguna: obsequios, ‘photocall’ y música

El Ayuntamiento de La Laguna celebrará mañana el Día de la Madre en el mercado municipal, ubicado en la plaza del Cristo, con obsequios, photocall temático y música en directo. El concejal del área, Ángel Chinea, señaló que “queremos homenajear a todas las madres y abuelas laguneras”, así como “premiar la fidelidad de nuestra clientela e incentivar las compras”.
El edil detalló que, desde bien temprano, se procederá a la apertura de un photocall gratuito alusivo a esta festividad, que llevará por lema Abrazos de mamá y que estará pensado para capturar momentos de complicidad de las protagonistas de la jornada con sus respectivos hijos e hijas.
Asimismo, se repartirán por varias zonas del mercado municipal distintos obsequios como notas con dedicatorias para las madres que visiten el recinto, todo ello acompañado con una flor adherida. Toda esta agenda se completará con animación y un acompañamiento musical a cargo de un trío de mariachis que aportará sonido, color y alegría a este domingo.
Ángel Chinea aprovechó la ocasión para recordar que el mercado de la plaza del Cristo no solo ofrece productos de primera calidad para completar la cesta de la compra, sino que ofrece a sus visitantes una atractiva oferta gastronómica ideal para conmemorar esta cita y degustar productos en el mismo complejo.
Además de los distintos locales de cafetería y restauración en los que se ofrecen una gran variedad de desayunos, apuntó que también se han abierto recientemente otros puestos dedicados a la venta y consumo in situ de zumos naturales y bebidas con caña de azúcar o de cervezas artesanales.