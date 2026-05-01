EN VIVO | Día histórico para el CD Tenerife: a por el partido decisivo

El CD Tenerife se cita con su destino. Hoy no es un partido más; es “el partido”. Los de Álvaro Cervera reciben al Barakaldo CF en el Heliodoro con un solo objetivo: recuperar su lugar en Segunda División.
¿Dónde se celebra el ascenso?
La fiesta se traslada al Cabildo de Tenerife:
1. Pantallas Gigantes: Instaladas en la Plaza de España desde las 16:30 horas para quienes no tienen entrada.
2. Prohibición de invasión: El club pide no saltar al césped para que los jugadores puedan agradecer a la grada antes de la rúa.
3. La Rúa: El equipo irá desde la calle San Sebastián hasta el Cabildo, donde habrá presentaciones, música y el saludo oficial desde el balcón.
Cortes de tráfico
Si vas a moverte por Santa Cruz, mucha atención al plan diseñado por el Ayuntamiento:
- Transporte Público: ¡Recomendado! Titsa reforzará las líneas 906, 908, 935 y 936.
- Cortes de tráfico: Afectarán principalmente a la Avenida Marítima (entre Callejón Bouza e Imeldo Seris), Bravo Murillo y Villalba Hervás.
- Parking Plaza de España: Operativo, pero con accesos restringidos por la Vía Litoral.
Ambiente de gala: Fan Zone y Tifo
El tinerfeñismo ya ruge en los aledaños.
- Fan Zone: Desde las 13:00 horas, la zona de General Popular es una fiesta con música, realidad virtual y gastronomía.
- El Tifo: La Federación de Peñas lleva trabajando desde las 12:30 horas en un mosaico especial que recibirá a los jugadores.
Así llegan los equipos
- CD Tenerife (1º, 70 puntos): El líder llega tras encadenar tres empates consecutivos. Con 20 victorias y solo 4 derrotas, busca romper la racha de tablas con el triunfo más importante del año.
- Barakaldo CF (7º, 51 puntos): No vendrán a regalar nada. Están a un paso de los puestos de play-off a LaLiga Hypermotion y necesitan puntuar para seguir vivos en la pelea.
El “Plan Cervera”: Sin calculadora
Álvaro Cervera ha sido tajante en rueda de prensa. Nada de mirar lo que haga el Celta Fortuna en Vigo:
“Haga lo que haga el rival, nosotros tenemos que ganar. No hay atajos”.
El técnico busca su quinto ascenso personal y ha pedido foco total. Sobre la perla de la cantera, Dani Fernández, Cervera ha pedido calma: “Tiene 18 años y le cuesta llevar el ritmo, no hay que ir demasiado rápido con él”.
¿Qué necesita el Tenerife para ascender HOY?
Aunque las cuentas son claras para el líder (70 puntos), el ojo está puesto en el Celta Fortuna vs. Osasuna B (15:15h):
- Si el Celta Fortuna PIERDE: El Tenerife es equipo de Segunda antes de jugar.
- Si el Celta Fortuna EMPATA: Al Tenerife le basta con puntuar ante el Barakaldo.
- Si el Celta Fortuna GANA: El Tenerife está obligado a ganar para celebrar hoy el ascenso directo.
Dato: El Tenerife tiene el goalaverage ganado al filial celeste. Dependencia absoluta de sí mismos.
Cuidado con el “Efecto Lasesarre”
No se confíen: el Barakaldo CF no viene de paseo.
- Llegan tras golear 3-0 al Lugo.
- Están a solo 2 puntos del play-off (acechando al Pontevedra).
- Se juegan la vida: una derrota les podría dejar prácticamente fuera de la lucha por el ascenso.
El rompecabezas defensivo
Con tantas bajas, la zaga blanquiazul es una incógnita. Si David Rodríguez ocupa la derecha, podríamos ver a Landázuri y Antal como pareja de centrales, obligando a José León a desplazarse al lateral izquierdo. Cervera llega sin apenas recambios defensivos en el banquillo.
Parte médico: Una de cal y una de arena
Álvaro Cervera ha tenido que hacer encaje de bolillos esta semana para confeccionar la convocatoria:
- LA NOTICIA: César está recuperado. Pese a no completar el último partido, el tobillo ha respondido bien y apunta a titular.
- EL RETORNO: David Rodríguez vuelve tras sanción. Es el único lateral puro disponible y su polivalencia será clave.
- LAS BAJAS: Se lo pierden por lesión Facundo Agüero, Marc Mateu y Alassan. Tampoco llegan Nacho Gil ni Javi Pérez.
- EL AUSENTE: El capitán Aitor Sanz cumple su último partido de sanción. Una ausencia dolorosa en el día que podría ser el del ascenso.
Horario y dónde ver el CD Tenerife – Barakaldo
El Heliodoro Rodríguez López vivirá un lleno histórico. Si no tienes la suerte de estar en el estadio (¡entradas agotadas!), aquí tienes los detalles para no perderte ni un segundo del posible ascenso:
- Fecha: Viernes, 1 de mayo de 2026.
- Hora: 18:00 (hora canaria) | 19:00 (hora peninsular).
- Escenario: Estadio Heliodoro Rodríguez López (Santa Cruz de Tenerife).
- En directo por TV:
- Televisión Canaria (RTVC): Retransmisión íntegra en abierto para todo el archipiélago.
- Movistar Plus+: Disponible en los diales habilitados para la categoría.
- Plataformas digitales: LALIGA+ y TV Football Club (streaming oficial).
¡AVISO DE LLENO! El club ha colgado el cartel de “No hay entradas”. Se recomienda a los aficionados acudir al estadio con al menos 45 minutos de antelación para evitar aglomeraciones en los accesos y disfrutar del recibimiento al equipo.