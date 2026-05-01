Encuentran lo que parecía la talla de una virgen en la costa de Tenerife: la verdad sobre su origen

Un grupo de pescadores ha protagonizado este viernes un inusual hallazgo en el litoral del norte de Tenerife. El suceso tuvo lugar en la zona de El Pris, en el municipio de Tacoronte, cuando los trabajadores del mar localizaron una figura que, en un primer momento, identificaron como la talla de una virgen.
Según ha adelantado Televisión Canaria, los testigos, sorprendidos por la presencia de la imagen en el agua, procedieron a dar el aviso inmediato a la Policía Local de Tacoronte. La alerta movilizó a los agentes para asegurar la pieza y verificar la naturaleza del objeto encontrado en una zona costera conocida por sus corrientes.
El origen real de la imagen
Tras una inspección más detallada, se ha confirmado un giro radical en la identificación de la pieza. Aunque inicialmente se asoció con la iconografía católica local, se trata en realidad de una representación de Yemayá, deidad fundamental en diversas culturas y religiones de origen africano.
La principal hipótesis que manejan quienes conocen la dinámica del litoral tacorontero es que la imagen pudo ser arrastrada hasta la orilla por el fuerte oleaje que afecta de forma recurrente a este punto de la geografía insular. No se descarta que la figura procediera de algún tipo de ofrenda o depósito previo en el mar que, debido a las condiciones meteorológicas, terminó varada en las rocas de El Pris.
¿Quién es Yemayá?
La figura hallada representa a la orisha Yemayá, una deidad de la mitología Yoruba vinculada directamente con la fertilidad, la maternidad y el dominio de los mares y las aguas saladas. En el ámbito de estas creencias, es reconocida como la “madre de todos los seres vivos”, simbolizando la protección y la fuerza de la creación.
Desde el punto de vista del sincretismo religioso, esta deidad tiene una conexión histórica con la Virgen de Regla (especialmente en Cuba), y su festividad suele marcarse en el calendario el 2 de febrero. Su representación es habitual en zonas costeras donde se practican ritos relacionados con las aguas oceánicas.
Operativo en Tacoronte
La intervención de la Policía Local ha permitido custodiar la imagen tras el aviso de los pescadores. El suceso ha generado una notable expectación entre los vecinos y usuarios de la costa de Tacoronte, dada la coincidencia de la apariencia de la talla con la imaginería religiosa tradicional de las islas.
Por el momento, la pieza permanece bajo control administrativo a la espera de determinar su destino final o su procedencia exacta, en un evento que destaca por la singularidad de encontrar una deidad de estas características en el litoral tinerfeño.