El Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad de La Laguna (ULL) han alcanzado un acuerdo de colaboración para transformar el uso habitual del aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes.
Este espacio, situado en el Campus de Guajara, pasará a albergar actos culturales de gran formato con el objetivo de diversificar la oferta de ocio y aliviar la presión sobre el casco histórico del municipio.
La primera cita programada bajo este nuevo marco será el Festival Soplo de Letras. El evento, que combina música y humor con artistas de proyección local, nacional e internacional, se celebrará los días 15 y 16 de mayo. Aunque inicialmente estaba previsto en la plaza del Cristo, el mayor aforo y las posibilidades técnicas del recinto universitario han motivado su reubicación definitiva.
Descongestión del casco histórico
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado la importancia de este convenio con la institución académica, personificada en su rector, Francisco García. Según el regidor, esta medida permitirá “redistribuir la oferta cultural” hacia otras zonas del municipio, reduciendo el número de eventos que se concentran tradicionalmente en el centro.
La decisión responde a una doble necesidad: mantener una programación de ocio de alto nivel y garantizar el derecho al descanso de los vecinos residentes en el casco. El consistorio busca con este movimiento técnico evitar la saturación de las plazas céntricas mediante el uso de espacios periféricos con mejores condiciones logísticas.
Un recinto probado en la crisis sanitaria
El parking de la Facultad de Bellas Artes cuenta con antecedentes en la gestión de espectáculos. Durante la crisis sanitaria, el recinto se adaptó para albergar conciertos, teatro y humor bajo las estrictas medidas de seguridad de la desescalada. Aquella experiencia técnica ha servido de base para validar el espacio como una infraestructura capaz de acoger grandes concentraciones de público, especialmente público juvenil.
Entre las ventajas señaladas por el Ayuntamiento para elegir este emplazamiento destacan su ubicación estratégica en Guajara, su fácil acceso y su amplia capacidad de carga. Estas características lo convierten en una alternativa viable para espectáculos que, por dimensiones o volumen acústico, presentan dificultades de encaje en plazas urbanas convencionales.
El Festival Soplo de Letras estrena el espacio
El traslado del Festival Soplo de Letras supone el inicio de esta nueva estrategia de movilidad cultural. La organización aprovechará el recinto al aire libre de la Facultad para desarrollar una cita que atrae a espectadores de diversos puntos de la isla.
Con este acuerdo, el área de cultura de La Laguna asegura la continuidad de los grandes eventos en el municipio, pero bajo un modelo de gestión que prioriza la comodidad del asistente y la convivencia ciudadana. El Ayuntamiento ha reafirmado su intención de seguir apostando por estos recintos para extender la actividad cultural a todos los núcleos de la ciudad.