Una mujer desata la alarma en La Palma al tirar piedras a los coches en marcha

Vecinos y conductores del municipio de Tijarafe, en la isla de La Palma, han manifestado su creciente preocupación ante la sucesión de varios incidentes de seguridad ciudadana acontecidos en la localidad. Los hechos, que abarcan desde ataques directos contra vehículos en circulación hasta fraudes económicos a viandantes, se encuentran ya bajo la investigación de los cuerpos de seguridad.
Según ha adelantado el medio local Diario Palmero, uno de los sucesos más alarmantes se localizó en la carretera principal que atraviesa el municipio. En este punto, los usuarios de la vía detectaron la presencia de una mujer, presuntamente de origen rumano, que se dedicaba a lanzar piedras contra los automóviles en marcha.
Riesgo extremo para la seguridad vial
Testigos presenciales confirmaron que la implicada se posicionaba en las inmediaciones del arcén de la vía y arrojaba los objetos contundentes de manera sistemática cada vez que pasaba un coche. Esta acción puso en riesgo la seguridad vial de los conductores y del resto de los ocupantes de los vehículos que transitaban por la zona en ese momento.
La gravedad de la situación llevó a uno de los usuarios de la carretera a detener la marcha de su vehículo para proceder a grabar en vídeo el modus operandi de la mujer. Las imágenes capturadas reflejan unos actos considerados de extrema peligrosidad que podrían haber desencadenado un accidente de tráfico de consecuencias graves en la red de carreteras palmera. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y proceder a la localización e identificación de la responsable de estos lanzamientos.
Oleada de denuncias por el timo del falso sordo
De forma paralela a los incidentes en la carretera, las dependencias de la Guardia Civil han registrado un repunte de denuncias durante el último fin de semana en el mismo término municipal. En este caso, las reclamaciones se dirigen contra un varón que, presuntamente, está cometiendo estafas continuadas a vecinos, residentes y turistas.
El investigado emplea como método delictivo hacerse pasar por una persona sorda para solicitar donaciones de dinero en efectivo en nombre de una supuesta organización benéfica.
De acuerdo con la información recabada por el citado medio local, una de las víctimas de esta estafa llegó a entregarle un billete de 50 euros con la finalidad de que el varón le devolviese el cambio correspondiente. No obstante, el sospechoso huyó inmediatamente del lugar con la totalidad del dinero sin efectuar la devolución.
Fuentes cercanas a la investigación han señalado que los agentes de la Benemérita ya tienen identificado a este individuo, dado que cuenta con antecedentes por delitos similares de carácter reincidente en la isla. Ante este escenario, la población local de Tijarafe ha solicitado de manera pública un incremento de la presencia policial y una mayor vigilancia en las calles y carreteras para frenar unos hechos que están alterando la tranquilidad habitual de la comunidad.