Santa Cruz se prepara para la fiesta del ascenso del CD Tenerife, mientras el equipo sigue a lo suyo

En la jornada de ayer se montó en los aledaños del Cabildo Insular el escenario en el que el CD Tenerife espera celebrar esta noche el regreso a Segunda División A. También fueron instaladas las pantallas gigantes en las que se podrá ver en directo el decisivo duelo frente al Barakaldo.
Paralelamente y en otro punto de la capital, los jugadores blanquiazules llevaron a cabo la última sesión preparatoria de la semana. El estadio Heliodoro Rodríguez López acogió un entrenamiento matutino y previo a la rueda de prensa ofrecida por Álvaro Cervera en la sala de prensa del estadio.
Con el Heliodoro sin una sola entrada disponible desde el domingo, el ambiente previo al duelo se trasladará a los aledaños de la Plaza de España. El Cabildo instaló ayer la pantalla gigante para que todos aquellos aficionados que no tengan entrada puedan vivir el partido juntos y vibrar con cada jugada del Tenerife-Barakaldo cerca del centro neurálgico de la capital. Desde las 16:30 horas, la TV Canaria, que ofrece el duelo en directo, alimentará de contenido a esas pantallas.
Mientras y como antesala al choque, el tinerfeñismo podrá disfrutar de una fan zone que abrirá sus puertas entre las 13:00 y las 17:30 horas en la trasera de la Grada Popular. El evento contará con un amplio programa de actividades pensado para todos los públicos, incluyendo animación musical con DJ, atracciones infantiles y una variada oferta gastronómica a través de foodtrucks.
El CD Tenerife tiene prevista una gran celebración en caso de lograr un resultado favorable. El club ha pedido a la afición evitar la invasión de campo para permitir que los jugadores celebren sobre el césped antes de iniciar una rúa que irá desde la calle San Sebastián hasta el Cabildo.
Allí, la plantilla será recibida por las autoridades y los aficionados, con intervenciones institucionales, presentación de jugadores y actuaciones musicales.