Desde dentro: así celebró el vestuario del CD Tenerife su ascenso a Segunda División

La victoria del Osasuna Promesas ante el Celta de Vigo B llevó al CD Tenerife a la Segunda División, el regreso al fútbol profesional. Fue una situación curiosa, pues los de Álvaro Cervera no necesitaron, si quiera, saltar al campo ante el Barakaldo.
La noticia llegó al vestuario blanquiazul, que celebró por todo lo alto el resultado que llegaba desde tierras gallegas.
El gol del jugador rojillo Martín Pedroarena en Balaídos, intensamente celebrado por la afición chicharrera, ha precipitado los acontecimientos y ha coronado una temporada impecable de los de Álvaro Cervera, quien devuelve al conjunto blanquiazul al fútbol profesional, como ya hiciera en 2013.
La grada ha recibido al grito ¡campeones, campeones! a los jugadores cuando han saltado al césped para el calentamiento, un adelanto de lo que les aguarda tras el pitido final, con rúa y recepción en el Cabildo de Tenerife incluidos.