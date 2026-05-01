Confirmado: el CD Tenerife regresa a la Segunda División antes de jugar su partido

La victoria del Osasuna Promesas en el campo del Celta de Vigo B (0-1) ha provocado el ascenso del CD Tenerife a Segunda División, incluso, antes de jugar su encuentro ante el Barakaldo.
Los blanquiazules tenían que hacer lo que hiciera Osasuna o ganar su partido ante los vascos, pero, ahora, los de Álvaro Cervera regresan al fútbol profesional sin tener que, si quiera, comenzar su partido.
El gol del jugador rojillo Martín Pedroarena en Balaídos, intensamente celebrado por la afición chicharrera, ha precipitado los acontecimientos y ha coronado una temporada impecable de los de Álvaro Cervera, quien devuelve al conjunto blanquiazul al fútbol profesional, como ya hiciera en 2013.
La grada ha recibido al grito ¡campeones, campeones! a los jugadores cuando han saltado al césped para el calentamiento, un adelanto de lo que les aguarda tras el pitido final, con rúa y recepción en el Cabildo de Tenerife incluidos.
En la jornada de ayer se montó en los aledaños del Cabildo Insular el escenario en el que el CD Tenerife espera celebrar esta noche el regreso a Segunda División A. También fueron instaladas las pantallas gigantes en las que se podrá ver en directo el decisivo duelo frente al Barakaldo.
Paralelamente y en otro punto de la capital, los jugadores blanquiazules llevaron a cabo la última sesión preparatoria de la semana. El estadio Heliodoro Rodríguez López acogió un entrenamiento matutino y previo a la rueda de prensa ofrecida por Álvaro Cervera en la sala de prensa del estadio.