La AECCM exige al Gobierno las analíticas que descartan la contaminación por hipoclorito en las playas de Canarias

La Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM) ha presentado una solicitud formal de acceso a la información pública ante la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias para que aporte todas las analíticas, estudios, informes técnicos y resultados que sustenten sus reiteradas afirmaciones públicas de que no existe contaminación asociada al uso de hipoclorito en las aguas de baño de Canarias.
La petición se formula al amparo de la Ley de Transparencia, después de que haya trascendido públicamente que en Tenerife se ha utilizado hipoclorito para la desinfección de aguas residuales antes de su vertido y mientras distintas administraciones mantienen posiciones aparentemente contradictorias sobre los riesgos ambientales y sanitarios derivados de esta práctica.
La AECCM solicita conocer qué sustancias analiza realmente Salud Pública, si se realizan controles específicos de compuestos organoclorados y subproductos de la cloración, con qué frecuencia se efectúan dichas analíticas y cuáles han sido sus resultados durante los últimos años.
La asociación considera que cuando una administración afirma públicamente que no existe contaminación o riesgo para la salud debe poder acreditar científicamente esa afirmación mediante datos analíticos objetivos, accesibles y verificables por la ciudadanía.
La protección de la salud de millones de usuarios de las playas canarias exige la máxima transparencia. Si existen estudios y analíticas que descartan cualquier riesgo, deben hacerse públicos. Y si no existen, los ciudadanos tienen derecho a saberlo.
La solicitud registrada persigue precisamente despejar cualquier duda mediante la publicación íntegra de la información técnica y científica en poder de la Administración.