La Aemet prevé alisios fuertes y más de 30 grados en Canarias

El tiempo en Canarias vendrá marcado este domingo por el predominio de cielos poco nubosos en la mayor parte del Archipiélago, salvo en las zonas del norte, donde se espera mayor nubosidad e incluso lluvias débiles y ocasionales a primeras horas del día. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas se mantendrán estables o en ligero ascenso, llegando a superar los 30 grados en medianías orientadas al sur y oeste de las islas de mayor relieve.
El viento alisio soplará con intensidad moderada, con intervalos de fuerte en los canales entre islas y vertientes expuestas, donde son probables rachas puntualmente muy fuertes durante la tarde. En el mar, la Aemet prevé vientos del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, con áreas de fuerte marejada.
El tiempo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Tenerife
Cielos nubosos en el norte por debajo de los 1.500 metros a primeras horas, con posibilidad de lluvias débiles en medianías del nordeste. Por la tarde se abrirán amplios claros. En el resto de la Isla, tiempo despejado. Las temperaturas máximas subirán en medianías del sur, oeste y zonas altas, mientras que Santa Cruz de Tenerife registrará una mínima de 22 grados y una máxima de 28 grados. El alisio dejará rachas muy fuertes por la tarde en el sureste y el extremo noroeste.
La Gomera
Nubosidad estancada en el norte por la mañana, sin descartar lloviznas en medianías, tendiendo a despejado por la tarde. El sur permanecerá poco nuboso. Las temperaturas sufrirán pocos cambios, con ligeros ascensos en cumbres y un termómetro que oscilará entre los 22 y los 28 grados en San Sebastián de La Gomera. Rachas de viento muy fuertes por la tarde en vertientes sureste y noroeste.
La Palma
Intervalos nubosos en el norte y este con probabilidad de lluvias débiles a primeras horas. El resto de zonas mantendrá cielos poco nubosos. Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso que puede ser moderado en zonas altas y medianías. En Santa Cruz de La Palma los termómetros oscilarán entre los 21 y los 24 grados. Viento fuerte con rachas muy intensas por la tarde en los extremos sureste y noroeste.
El Hierro
Cielos cubiertos en el norte con posibilidad de lluvias débiles en medianías del nordeste al principio del día, abriéndose claros por la tarde. En el resto del territorio, tiempo despejado. Temperaturas sin grandes variaciones, con una mínima de 16 grados y una máxima de 20 grados en Valverde. Viento con intervalos fuertes y rachas muy intensas en el sureste y noroeste.
El tiempo en la provincia de Las Palmas
Gran Canaria
Nubosidad en el norte por debajo de los 1.200 metros a primeras horas con riesgo de lluvias débiles en medianías, abriéndose claros por la tarde. El sur y las cumbres permanecerán despejados. Las temperaturas máximas subirán de forma moderada en las vertientes sur, oeste y sureste, donde se podrán superar los 30 grados. Las Palmas de Gran Canaria registrará valores entre los 22 y los 24 grados. Alisio fuerte por la tarde con rachas muy intensas en el sureste y noroeste.
Lanzarote
Cielos nubosos a primera hora en el norte que darán paso a cielos poco nubosos durante la mañana. Al final de la jornada aparecerán nubes medias y altas. Las temperaturas seguirán sin cambios, con una mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados en Arrecife. Alisio moderado con intervalos fuertes en el interior.
Fuerteventura
Intervalos nubosos madrugadores que tenderán a disiparse a lo largo de la mañana, con presencia de nubes medias y altas al final del día. Las temperaturas máximas registrarán un ligero ascenso, más acusado en el interior sur. En Puerto del Rosario se prevén entre 20 y 26 grados. Alisio moderado con rachas fuertes por la tarde en el interior y al sur de Jandía.