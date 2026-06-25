La Aemet señala las zonas de Canarias donde se esperan lluvias este jueves

La previsión meteorológica para este jueves indica que los cielos estarán poco nubosos, salvo intervalos nubosos en el norte y sur a primeras y últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, durante la jornada, no se descartan algunas precipitaciones débiles, principalmente en el noreste.
Las temperaturas no sufrirán cambios y los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 15 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de componente norte, de flojo a moderado.
En Gran Canaria los cielos estarán poco nubosos, salvo algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día, donde no se descarta alguna precipitación débil de madrugada, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas no sufrirán cambios y los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Gran Canaria y los 19 grados de mínima en la isla de Lanzarote.
El viento soplará de componente norte, de flojo a moderado, sin descartar algún intervalo fuerte en las vertientes oeste y sudeste.