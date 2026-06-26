La Aemet avisa a Canarias: llegan las lluvias de verano con temperaturas de hasta 30 grados

La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos matinales en el norte, sin descartar lloviznas en medianías y costas del sur, así como nubosidad de evolución en zonas del interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 30 grados de máxima en Tenerife y los 15 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado de componente norte, con un predominio de las brisas en costas del norte y del sur. En cotas altas del Teide, soplará moderado del oeste.
En Gran Canaria habrá cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos matinales en el norte, sin descartar lloviznas en medianías y nubosidad de evolución diurna en zonas de interior del sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Gran Canaria y los 20 grados de mínima en la isla de Fuerteventura.
El viento soplará de componente norte de flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte en las vertientes oeste y sudeste. En costas del suroeste, predominará el régimen de brisas.