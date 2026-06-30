La Aemet avisa: estas son las zonas de Canarias que rozarán los 40 grados hoy

Un intenso episodio de calor, calima y fuertes vientos mantiene en alerta a gran parte de Canarias. El Gobierno, a través de la Dirección General de Emergencias, ha activado la situación de alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar localmente los 40 grados.
El resto del Archipiélago permanece en prealerta por calor, mientras que la alerta por riesgo de incendios forestales afecta a cinco islas debido a una humedad relativa inferior al 30%.
Qué zonas sufrirán las temperaturas más altas
Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Gran Canaria se encuentra bajo aviso naranja (peligro importante) entre las 11:00 y las 19:59 horas de este martes, 30 de junio de 2026.
El calor extremo afectará de forma severa a las zonas de interior orientadas al sur y al oeste de la Isla, así como a los litorales del sureste y la cuenca de Tejeda, con registros de entre 37 °C y 40 °C. Las temperaturas nocturnas tampoco darán tregua, ya que la Aemet prevé que las mínimas apenas bajen de los 25 °C o 27 °C en estas áreas.
Por su parte, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro se encuentran bajo aviso amarillo (peligro bajo). En Tenerife, el termómetro escalará hasta los 35 °C en el este, sur, oeste e interior, sin descartar los litorales del sureste y el área metropolitana. En La Gomera, El Hierro y La Palma (especialmente en el interior oeste), las máximas previstas se situarán en los 34 °C.
Alerta por incendios y fuerte presencia de calima
Las condiciones meteorológicas han obligado a activar el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
La alerta por riesgo de incendios forestales está vigente en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Las restricciones y la vigilancia especial se aplican por encima de la cota de los 600 metros en las vertientes norte y de los 400 metros en las zonas sur.
Este riesgo se ve agravado por una inversión térmica baja, situada entre los 300 y 500 metros, que atrapa el aire cálido y seco en las medianías y cumbres, haciendo que la humedad relativa caiga por debajo del 30%.
A esto se suma la presencia de calima en medianías y zonas altas, que será mucho más significativa en las vertientes orientadas al sur del Archipiélago.
Fuertes rachas de viento y mala mar
El viento del noreste también será protagonista durante la jornada. La Aemet mantiene activos avisos amarillos por viento con rachas máximas de 70 km/h en Lanzarote, La Gomera y Gran Canaria.
No obstante, las previsiones oficiales advierten de que las rachas del nordeste podrían alcanzar de forma local los 90 km/h en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste de las islas con mayor relieve, así como en el paso y extremo noroeste de La Palma, el extremo noroeste de Tenerife y el sur de Fuerteventura.
En el mar, la Dirección General de Emergencias mantiene la prealerta por fenómenos costeros. Se espera un mar de viento del nordeste con velocidades de 50 a 61 km/h (fuerza 7), mar de fondo del norte de uno a dos metros y áreas de mar gruesa en los litorales expuestos. Las pleamares para este martes están fijadas a las 02:23 y a las 14:35 horas, con un coeficiente de marea de 69-70.
Según ha informado el Gobierno de Canarias, este episodio de calor intenso será de corta duración. La previsión meteorológica apunta a que las temperaturas comenzarán a remitir de forma progresiva a partir del miércoles, 1 de julio, mientras que el riesgo de incendios forestales empezará a mejorar notablemente el próximo jueves, 2 de julio.