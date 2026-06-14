Alerta alimentaria por presencia de alérgenos no declarado en crema de avellana

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania, relativa a la presencia de almendras no incluida en el etiquetado en relleno de praliné de avellana de la marca Fun Cakes.
Los datos del producto implicado son:
- Nombre del producto: Hazelnut praliné, relleno de praliné de avellana
- Marca comercial: Funcakes
- Aspecto del producto: envase con tapa de rosca
- Número de lote y fecha de caducidad: todos los de aquellos productos en los que no figura la presencia de almendras
- Peso de unidad: 325 g
- Temperatura: ambiente
Se adjunta imagen disponible.
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las almendras que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.