Alerta alimentaria por la presencia de un alérgeno no declarado en un lomo vendido en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, relativa a la presencia de lactosa no incluida en el etiquetado de Cabezada de Lomo de la marca Jamones Alfredo Monfort, S.L.
Los datos del producto implicado son:
- Nombre del producto: Cabezada de lomo.
- Marca comercial: Jamones Alfredo Monfort, S.L..
- Aspecto del producto: envasado al vacío en tacos (envases de 200-1000g) y loncheado (envases de 130-150g)
- Lotes y fecha de consumo preferente: 52-25 y 22/10/2026, 05-26 y 29/11/2026, 07-26 y 29/11/2026, 12-26 y 19/01/2027, 10-26 y 05/06/2027
- Temperatura: refrigeración.
Se adjuntan imágenes disponibles.
Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autonomas de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia a la lactosa que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.