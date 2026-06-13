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Alerta alimentaria por la presencia de ingredientes no declarados en un conocido postre de galleta María

Se ha ordenador la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización
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Como ampliación de la información transmitida el pasado 04/06/26, la comunidad autónoma de Cataluña ha informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de que se amplía la retirada a todos los lotes con fecha de caducidad 30/06/2026 y a todos los lotes con fecha de caducidad 08/07/2026 del producto Delicias de Galleta María.

La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

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La empresa responsable ha informado sobre este incidente en el siguiente enlace: https://www.yoguresnestle.es/la_lechera

Los datos actualizados del producto implicado son:

  • Nombre del producto: Delicias de Galleta María
  • Marca: La Lechera
  • Aspecto del producto: Embalaje de 2 unidades x 125 g
  • EAN: 8435257023144
  • Fecha de caducidad/Lote:
    • 30/06/2026 Todos los lotes
    • 08/07/2026 Todos los lotes
  • Peso de unidad: 125 g
  • Temperatura: refrigerado

Se adjunta imagen disponible.

Imagen del producto Delicias de Galleta María de la marca La Lechera

Según la información disponible, la distribución ha sido en casi todo el territorio nacional.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las almendras o al huevo que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo

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