Alertan de la caída de un ciclista cerca de la Cueva del Hermano Pedro

Un hombre de 46 años ha resultado herido este martes con policontusiones de carácter moderado tras sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta en Granadilla.
Los hechos han sucedido pasadas las 09.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la caída de un ciclista en la carretera de la Cueva del Hermano Pedro que precisaba asistencia sanitaria.
El personal del SUC asistió al afectado antes de trasladarlo al hospital Quirón Adeje mientras que la Policía Local realizó las diligencias correspondientes.
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