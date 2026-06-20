Seis hoteles de Arona se unen al modelo que transforma biorresiduos turísticos en abono agrícola

El proyecto Comunidades Turísticas Circulares continúa creciendo en Tenerife con la incorporación de seis establecimientos alojativos de Arona a la recogida selectiva puerta a puerta de biorresiduos hoteleros y su posterior compostaje agrario. La iniciativa, impulsada hace casi cuatro años por Ashotel y Asaga Canarias, busca transformar la materia orgánica generada en los hoteles en compost de calidad para su uso agrícola, ayudando a cerrar así el ciclo entre el sector turístico y el campo canario.
Los establecimientos adheridos son:Arona Gran Hotel, Coral Suites & Spa, Parque Santiago 3 y 4, Gran Oasis Resort, Paradise Park Funlifestyle Hotel y Marylanza Suites & Spa. Los biorresiduos separados en cocina, jardines y otras áreas operativas serán trasladados para su tratamiento y posterior conversión en compost, que podrá volver al suelo agrícola como recurso útil para mejorar su fertilidad y apoyar la producción local.
El director de Innovación y Sostenibilidad de Ashotel, Enrique Padrón, destaca que este modelo demuestra que “una parte importante de los residuos que genera la actividad hotelera puede dejar de ser un problema para convertirse en un recurso para el territorio”.
Desde Asaga Canarias, su secretario general, Theo Hernando, pone el foco en la oportunidad de conectar este trabajo con el consumo de cercanía: “No se trata solo de gestionar mejor los residuos, sino de reforzar la relación entre hoteles y productores locales, apostando por productos con identidad, calidad y valor diferencial”,.
En cuatro años se han separado más de 3.500 toneladas de biorresiduos y restos de poda pequeños.