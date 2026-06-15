Fátima Lemes: “Vamos a instalar cámaras en la zona de mayor riesgo de Las Verónicas para 2027”

A Fátima Lemes la política le llegó de sopetón. Cuando quiso darse cuenta, tras recabar los apoyos de su partido y sortear una larga y tediosa campaña, se había convertido en la primera alcaldesa de Arona. DIARIO DE AVISOS conversa con ella sobre los principales asuntos que preocupan al ciudadano aronero. La dirigente popular afronta ahora el reto de revalidar el bastón de mando. Movilidad, El Mojón, vivienda, pactos, prioridad nacional… cuestiones de plena actualidad que marcan la agenda del municipio y que centran esta entrevista.
-Defíname a Fátima Lemes en tres palabras.
“Positiva, responsable y luchadora”.
-¿Y la gestión histórica del Hospital del Sur en tres palabras?
“(Pausa larga) Tardía, incompleta y secundaria”.
-Uno de los temas más recurrentes de este mandato es la movilidad. No termina de salir la licitación del tercer carril Oroteanda–Las Américas. ¿qué opinión le suscita este expediente?
“El Sur siempre ha ido a la cola, y no solo con este gobierno, sino con los anteriores, en general. Hubo un momento en que se impulsó y se apostó mucho, pero ahora llegamos tarde, lo he dicho desde el principio. Confío en el gobierno actual, tanto en el de Canarias como en el Cabildo, y aquí está mi colaboración para lo que necesiten. Entiendo que el Anillo Insular hay que terminarlo, pero estas actuaciones también son fundamentales para que todo funcione como un conjunto. No entiendo que en sitios como Gran Canaria se consiga financiación, se hagan grandes obras y se conecte, y aquí lleguemos más tarde”.
-¿Cuándo saldrán las primeras licencias del Mojón?¿A qué se debe este impass desde la recepción del Plan Parcial por parte del Ayuntamiento?
“No ha habido un parón y en breve veremos las primeras. Dentro de unos meses…”.
-Hace unos días, una comitiva del PSOE recorrió los barrios de Arona y los vecinos le trasladaron sus problemas en materia de vivienda. ¿Cree que el Ayuntamiento ha hecho en este mandato todo lo que estaba en su mano?
“Sí, está haciéndolo todo, no más de lo que puede, porque no somos competentes en vivienda y aun así estamos asumiendo esa competencia, colaborando con el ICAVI y con el Cabildo para sacar adelante las 59 viviendas de La Rosa, por ejemplo. Llevamos tres años; frente a ocho años del PSOE con cero vivienda pública. Hemos despejado suelo para vivienda privada, muy necesaria, y para vivienda pública, imprescindible, y estamos a punto de desatascar las 35 de La Camella. Y no hay ningún expediente de vivienda paralizado, ninguno. Por ejemplo, la urbanización de Hermano Pedro, el ICAVI nos ha pedido la geolocalización de esas viviendas para seguir tramitando y poder entregar la titularidad a los propietarios. No es verdad eso de que ostentamos en las cuentas “cero euros en vivienda”. Tenemios ocho millones disponibles”.
-Un problema que adolece Arona es la zona de ocio nocturno de Las Verónicas. Hace unos días murió un hombre, y siempre queda la duda: ¿por qué no se instalan cámaras?
“Las vamos a colocar para 2027, es una de nuestras prioridades, pero, como muchos contratos, es complicado administrativamente darle celeridad. Vamos a instalar cámaras en la zona de mayor riesgo. Recuerda que íbamos a instalarlas al llegar, pero los permisos estaban caducando y la tramitación estaba vencida. Más allá, hemos hecho un cerramiento, una prohibición de aparcamiento, y trabajamos mano a mano con los empresarios, que están poniendo seguridad y cámaras privadas. Aun así, si no le pones medios, es una cadena que se va desencadenando. La respuesta fácil sería decir que es competencia de la Policía Nacional y lavarnos las manos. No; mis policías locales, con todos los riesgos, entran ahí y colaboran con la Policía Nacional y con la Policía Canaria; se hacen inspecciones de seguridad ciudadana con la nueva unidad canina. Hemos reforzado la policía en 31 plazas, más en tres años que en los últimos diez del Ayuntamiento de Arona, y eso hay que decirlo. Las Verónicas nos afecta a todos, no tanto por el vecino de aquí, sino por la imagen y la repercusión que tiene ese tipo de noticia. Es un desgraciado accidente que puede pasar en cualquier punto de la geografía.
-Llegando a la entrevista vi que el Papa arribaba al puerto de Arguineguín. ¿No le parece que el de Los Cristianos ha quedado relegado a un segundo o tercer plano, dada la importancia histórica que ha tenido en la crisis migratoria? Se ha hablado de La Restinga durante la visita… y Los Cristianos ha quedado fuera de la conversación…
“No creo que haya que diferenciar entre un puerto y otro, sino mirar el problema de manera global. Llevamos más de veinte años con gente muriendo en el mar y siempre y cuando se lleven a cabo acciones parta visibilizar esta lacra, no tendremos ningún afán de protagonismo”
-¿Qué opina de esta nueva bandera que están usando sus socios de gobierno de Vox sobre la prioridad nacional, un término que se traslada ahora hasta Arona, un municipio eminentemente multicultural. ¿Tienen cabida este tipo de posiciones en su municipio?
“Hay pluralidad y cabida para todas las opiniones, aunque sean contrarias a la mía. Para mí la prioridad son mis vecinos, aroneros y aroneras que viven y residen aquí, vengan de donde vengan. Mientras esas posiciones no afecten a las áreas que gestionan ni perjudiquen a ningún vecino, y mientras la prioridad absoluta sea Arona, desde el respeto, me van a tener de su lado para sacar adelante las cuestiones que preocupan al municipio”.
-En la primera entrevista que tuvimos hablamos sobre “Arona, la capital del Sur”. ¿Sigue siéndola?
“Y la será. No lo digo yo, lo dicen los hechos. Solo por tener la mayor bolsa de suelo urbano con relevancia del territorio nacional ya está en el punto de mira. Con la población que tenemos y los turistas que recibimos, merecemos un punto y aparte. Vamos a hacer todo lo posible para que haya cada vez más administraciones y servicios, para que el Sur sea capital a todos los efectos administrativos; que el hospital se complete como hospital de nivel, que las infraestructuras sean de nivel, para evitar que la gente tenga que desplazarse a la capital. Cada alcalde defenderá lo suyo, pero la realidad son los hechos y las cifras”.
-Más allá de Lomo Negro, Los Vivitos y el asentamiento ilegal en Los Cristianos ¿Cuál es el plan actual del Ayuntamiento de Arona con estos asentamientos en su municipio? ¿Se puede seguir así o hay que actuar de inmediato para que no crezcan más?
“Se están tomando muchas decisiones en este sentido y hay muchos expedientes abiertos que la gente desconoce. A mí lo que me da pena es que nos tiremos la pelota de una administración a otra. Los ayuntamientos tenemos recursos limitados y muchas veces acudimos al Gobierno de Canarias o al Cabildo para que nos ayuden, y la respuesta que recibimos es que es del ámbito municipal. Eso no es de recibo. Pedimos colaboración, tanto en Lomo Negro, que viene de hace años, como en el resto de asentamientos. No podemos olvidar que son personas; no podemos ir mañana y echarlas. Necesitan una respuesta. Estos asentamientos se encuentran en su mayor parte en titularidad privada, así que la propiedad tendrá algo que decir. Tomaremos medidas, evidentemente no puede cualquiera vivir donde quiera, y ocurre en muchos municipios de Canarias y de España, pero hay que tener un poco de sensibilidad y colaborar entre instituciones”.
-La corporación municipal ha apoyado recientemente una moción por unanimidad sobre la defensa del Puerto de Los Cristianos ante los distintos proyectos de ampliación. Desde la oposición se les acusa de que ustedes se mantienen tibios ante Puertos del Estado. ¿Qué posición van a tener ante las administraciones competentes? ¿Van a mostrar mayor oposición?
“Ellos hablan de posición tibia; yo digo que no hubo ninguna posición por su parte durante sus ocho años de gobierno, y no consiguieron nada; no se preocuparon del puerto en ningún momento. No vi ningún trabajo de la oposición antes del movimiento vecinal de esta etapa. Desde que entré en el gobierno, una de mis primeras reuniones fue con Puertos del Estado, y les dije con claridad que esto no puede seguir así, “busquen soluciones para desviar el tráfico de mercancía a Granadilla”, les traslade: disminuyamos el tráfico y dejemos de perjudicar a Los Cristianos. No estamos en contra de mejorar la infraestructura ni de que el puerto siga operando ¡Ojalá no operara!, pero por ahora no queda otro remedio que aguantar. Los intereses de Los Cristianos los he defendido desde el primer momento y los seguiré defendiendo de manera rotunda. Se lo he trasladado a los responsables. Es populismo aprovechar ahora la corriente de la plataforma para hacer política. La gente sabe perfectamente la postura que he tenido. Es mediante el diálogo como se consiguen resultados, no con la imposición ni saliendo en el periódico diciendo “me planto aquí”. Si me tengo que poner seria y frenar cualquier actuación con la que no estemos de acuerdo, lo haré. Pero que no me hablen de cosas que no son realidad”.
-Sobre las actuaciones proyectadas en el nuevo edificio intermodal del intercambiador de Los Cristianos y el soterramiento de la avenida Chayofita. El otro día la consejera de Movilidad le explicó a distintas administraciones y representantes vecinales el proyecto. El problema que hemos palpado es que no hay financiación; no están todas las partidas habilitadas. ¿Cuándo veremos el primer movimiento, según los plazos del Cabildo?
“Espero que en 2027, finales de 2028 si todo sale bien y el proyecto se licita. El primer movimiento será la rotonda del lado de la autopista, a corto plazo, con financiación ya cerrada, y es fundamental, porque el tercer carril y el soterramiento van a tardar años. Hay que llevarlo en conjunto con las medidas del ayuntamiento: semáforos, pasos de peatones y medidas que mejoren el principal nudo del Sur, que atraviesa varios municipios. Salí muy positiva de la reunión: era una reunión técnico-política que explicaba a la ciudadanía y contaba con su visión, no solo de gente de toda la vida de Los Cristianos, comerciantes y empresarios, sino también de los vecinos”.
-Vamos a hablar sobre los distintos cantos de sirena que han sobrevolado este Ayuntamiento una y otra vez, y sin llegar a cuajar: las frustradas mociones de censura…
“Es una gran contrariedad y un gran error que busquen la forma de unirse entre poderes presumiblemente antagónicos. Esto les perjudica. Según he podido saber, las últimas conversaciones han sido con dirigentes del PSOE, y me consta, no solo por gente del partido socialista, que entablaron conversaciones con pesos pesados históricos de Arona. (Refiriéndose a Mas Por Arona) Ellos lo que quieren es entrar en el PSOE y quitar a Mena. Como no lo lograron, ni lo harán, porque el PSOE sigue apostando por esa figura y por ese equipo, su plan B es unirse. Lo que no puede ser es que hace tres años nos tiráramos los trastos a la cabeza, y ahora, porque te interesa al estar fuera del gobierno, cambies de parecer”.