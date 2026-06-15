Una bebé de un año en estado crítico tras ser sacada de una piscina en Canarias

A las 09:50 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que una menor, que había sido sacada de una piscina, se encontraba inconsciente, presentaba signos de ahogamiento y precisaba asistencia sanitaria en un complejo de apartamentos localizado en el municipio de La Oliva.
Primeros intervinientes comprobaron que la menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación.
Personal del SUC y del centro de salud de la zona, continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas que lograron recuperar su pulso. Una vez estabilizada la menor de un año, en estado grave tras ser recuperada de una parada cardiorrespiratoria, fue trasladada en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria.
Efectivos de Bomberos aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero en el campo de futbol de la zona.
Recursos policiales activados por el Centro Coordinador colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron las diligencias correspondientes.