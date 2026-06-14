El BOE lo confirma: cómo saber si tienes multas pendientes de la DGT antes de que llegue la carta

Recibir una multa de tráfico no es plato de buen gusto, pero la situación puede complicarse aún más si el conductor se entera tarde, pierde la reducción por pronto pago o descubre que el expediente ya ha seguido su curso. Por eso, una duda habitual entre muchos conductores es si existe alguna forma de comprobar si tienen multas pendientes de la DGT antes de recibir la notificación en casa.
La respuesta es sí. La Dirección General de Tráfico ofrece varios canales oficiales para consultar sanciones, entre ellos la Sede Electrónica de la DGT, la aplicación miDGT y el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado (BOE), conocido como TEU, donde se publican determinadas notificaciones que no han podido entregarse por correo postal.
La app miDGT, la vía más rápida para comprobar sanciones
Una de las formas más sencillas de saber si hay una multa pendiente es entrar en la aplicación miDGT, la herramienta oficial de Tráfico para realizar consultas y gestiones desde el móvil.
A través de esta app, los conductores pueden revisar los datos de su permiso, los vehículos asociados, el saldo de puntos del carné y también las posibles sanciones. Para ello, solo hay que acceder con la identificación correspondiente y entrar en el apartado de “Mis multas”.
Si existe alguna sanción pendiente, la aplicación mostrará la información disponible y, en algunos casos, permitirá realizar el pago directamente desde el teléfono. Es una opción especialmente útil para quienes quieren adelantarse a la carta postal o comprobar su situación en pocos minutos.
La Sede Electrónica de la DGT también permite consultar multas
Otra alternativa es acceder a la Sede Electrónica de la DGT, donde se concentran los principales trámites relacionados con multas y sanciones. Desde este portal se puede pagar una multa, presentar alegaciones, identificar al conductor responsable o consultar sanciones pendientes.
Para obtener información más detallada y personalizada, es necesario acceder con sistemas de identificación electrónica, como Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Esta vía resulta recomendable para quienes han cambiado recientemente de domicilio, conducen vehículos compartidos o utilizan coches de empresa.
Qué ocurre si la notificación no llega al domicilio
La notificación habitual de una multa se realiza por correo postal, salvo que el conductor esté dado de alta en la Dirección Electrónica Vial, la DEV. Sin embargo, cuando Tráfico no consigue entregar la comunicación en el domicilio del interesado, la sanción puede publicarse en el Tablón Edictal Único del BOE.
Este detalle es importante, ya que una multa publicada en el TEU puede considerarse notificada aunque el conductor no haya recibido ninguna carta físicamente. Por eso, revisar este tablón puede evitar que una sanción avance sin que el afectado tenga constancia directa de ello.
Cómo buscar multas en el BOE a través del TEU
El TEU permite consultar notificaciones introduciendo datos como el DNI, NIE, CIF o la matrícula del vehículo. También es posible limitar la búsqueda por fechas o seleccionar la materia relacionada con tráfico, circulación y seguridad vial para afinar los resultados.
Esta consulta puede realizarse sin certificado digital, aunque el acceso con identificación electrónica permite búsquedas más ajustadas. Es una herramienta útil para quienes sospechan que pueden tener una sanción pendiente, especialmente si no han recibido ninguna comunicación en su domicilio.
Qué hacer si aparece una sanción pendiente
Si al revisar estos canales aparece una multa, lo primero es comprobar qué organismo la ha impuesto. No todas las sanciones de tráfico proceden de la DGT: algunas pueden depender de ayuntamientos, comunidades autónomas u otros organismos con competencias en la materia.
Para pagar, recurrir o presentar alegaciones, el conductor debe dirigirse siempre al organismo sancionador. También conviene revisar con detalle los datos de la denuncia, como la matrícula, la fecha, el lugar de la infracción, el importe y si conlleva pérdida de puntos.
En caso de que el titular del vehículo no fuera quien conducía en ese momento, puede ser necesario identificar al conductor responsable, sobre todo cuando la infracción implica retirada de puntos del carné.
El plazo clave para no perder el descuento
Cuando la multa procede de la DGT, el conductor dispone normalmente de 20 días naturales desde la notificación para pagar con una reducción del 50%, siempre que la sanción permita esa bonificación.
Una vez superado ese plazo, se pierde el descuento y el importe a pagar puede pasar a ser el total de la sanción. Por eso, consultar si hay multas pendientes antes de que llegue la carta puede marcar la diferencia entre pagar menos, presentar alegaciones a tiempo o encontrarse con un procedimiento más avanzado.
Para evitar sorpresas, lo más recomendable es mantener actualizado el domicilio y los datos de contacto en la DGT, revisar periódicamente la aplicación miDGT y consultar el buzón de la DEV si se está dado de alta. En caso de duda, también puede ser útil comprobar el TEU, especialmente tras un cambio de dirección o si se sospecha que una notificación no ha llegado.