Piden ayuda para encontrar a Antonio Esteban, desaparecido en Canarias: necesita medicación

La Policía Nacional ha solicitado colaboración para encontrar a Antonio Esteban G. B., desaparecido en Arrecife (Lanzarote) desde este lunes, 15 de junio.
El hombre, según ha informado el cuerpo policial, tiene 51 años, y mide 1,55 metros. Además es de ojos marrones y pelo canoso. También indican que necesita medicación.
Por ello, se pide a los ciudadanos que si lo ven o tienen alguna información al respecto, contacten con la Policía Nacional a través del 091.
Canarias, cuarta región de España con más desaparecidos
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.