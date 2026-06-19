Denuncian una plaga de ratas y cucarachas en el centro de Candelaria: “Afecta mucho”

Malestar, preocupación e indignación entre los comerciantes y vecinos de una de las calles más céntricas y peatonales de Candelaria. La aparición constante de cucarachas y ratas a la vista de todos está empañando la actividad diaria de la zona, un problema que, según denuncian los afectados, no es un hecho aislado, sino una situación insostenible que se prolonga ya en el tiempo.
Según ha adelantado un reportaje de Televisión Canaria, la gravedad de la situación ha llegado al extremo de que algunos empresarios de la zona han sufrido graves averías en sus instalaciones eléctricas debido a las mordeduras de los roedores en el cableado.
“A plena luz del día, estamos hablando de las 11.00 de la mañana, en horario comercial y en una zona peatonal llena de comercios”, lamenta con indignación Alberto García, empresario afectado a la cadena pública.
En la misma línea se manifiesta Zuleica Fernández, dependienta de uno de los locales del centro, quien asegura de forma tajante que la presencia de estos animales “afecta mucho al comercio”, mermando la imagen del municipio de cara a los clientes y visitantes.
Desde la Asociación de Empresarios de Candelaria vinculan directamente esta proliferación de plagas con el desarrollo de las obras de mejora que se están ejecutando actualmente en las calles de la zona. .
La respuesta del Ayuntamiento de Candelaria
Por su parte, el Ayuntamiento de Candelaria ha salido al paso de las críticas asegurando que ya se están tomando cartas en el asunto.
Desde el Consistorio afirman a RTVC que se están intensificando las correspondientes labores de fumigación, desinsectación y control de plagas en los puntos críticos.