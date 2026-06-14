Comprar en Shein, Temu o AliExpress será más caro en Canarias a partir de julio

Las compras baratas en plataformas como Shein, Temu o AliExpress afrontan un cambio importante a partir del próximo 1 de julio de 2026. La Unión Europea aplicará un nuevo derecho aduanero fijo de 3 euros a los paquetes de bajo valor, es decir, aquellos con un importe declarado inferior a 150 euros y procedentes de países de fuera del mercado comunitario.
La medida, acordada por el Consejo de la UE, supone el fin de la actual exención arancelaria para este tipo de envíos, una fórmula que durante años ha favorecido el crecimiento de las compras online de bajo coste. Bruselas defiende que el cambio busca combatir la competencia desleal, mejorar el control aduanero y reducir el uso de envíos fragmentados o infravalorados.
El recargo que encarecerá los pedidos pequeños
El nuevo sistema no afectará únicamente a grandes pedidos. Su impacto será especialmente visible en compras habituales de bajo importe: ropa, calzado, accesorios, pequeños dispositivos electrónicos o productos para el hogar.
El recargo será de 3 euros por línea declarativa o categoría de mercancía, por lo que una misma compra podría encarecerse más si incluye artículos de distinta naturaleza. Por ejemplo, un pedido con una camiseta y unos zapatos podría sumar 6 euros adicionales; si además incluye un cable para el móvil, el sobrecoste podría elevarse a 9 euros.
Este cambio reduce el atractivo de muchas compras de bajo precio, especialmente cuando el valor del producto es muy reducido y el recargo representa una parte significativa del importe final.
Canarias, ante una nueva dificultad para comprar por internet
En Canarias, el efecto puede ser aún mayor. El Archipiélago cuenta con un régimen fiscal y aduanero propio, lo que ya provoca diferencias respecto al resto de España en muchas compras online. Los consumidores canarios conocen bien los retrasos, trámites y costes asociados a determinados envíos, especialmente cuando proceden de fuera de la Unión Europea.
La entrada en vigor del nuevo arancel abre ahora dudas sobre cómo se integrará esta medida con el sistema actual, incluido el tratamiento del IGIC y la declaración simplificada para compras de escaso valor. El Gobierno de Canarias estudia si el nuevo cobro europeo puede coexistir con los trámites ya existentes sin añadir más cargas al consumidor.
Para muchos usuarios de las Islas, el comercio electrónico no es solo una alternativa de consumo, sino una forma de acceder a productos que no siempre están disponibles en el mercado local o que llegan con precios más altos por los sobrecostes de la insularidad.
La UE justifica el cambio por el auge de los paquetes de bajo coste
La Comisión Europea lleva tiempo alertando del crecimiento masivo de los paquetes de bajo valor procedentes de terceros países. En 2024, entraron en la Unión Europea miles de millones de envíos de este tipo, con un peso destacado de plataformas asiáticas que han ganado cuota de mercado gracias a precios bajos, campañas agresivas y envíos cada vez más rápidos.
Bruselas sostiene que la exención de los 150 euros ha quedado desfasada y que muchas empresas europeas compiten en desventaja frente a vendedores extracomunitarios sujetos a menos controles o beneficiados por costes logísticos más bajos.
Sin embargo, el cambio también tendrá consecuencias directas para el bolsillo de los consumidores. En la práctica, productos que hasta ahora resultaban muy económicos podrían dejar de compensar si se acumulan varios recargos dentro de un mismo pedido.
Una medida provisional hasta la reforma aduanera de 2028
El nuevo arancel de 3 euros se plantea como una medida transitoria hasta la puesta en marcha de una reforma aduanera más amplia prevista para 2028. Ese nuevo marco europeo pretende digitalizar y centralizar parte de la gestión de las importaciones, con más control sobre plataformas, vendedores y operadores logísticos.
Hasta entonces, los consumidores deberán revisar con más detalle el coste final de sus compras. Las plataformas deberán informar del sobrecoste en el proceso de compra, aunque el impacto real dependerá de cómo se aplique cada pedido, del tipo de productos incluidos y de los trámites que se añadan en territorios con especificidades fiscales como Canarias.
La consecuencia inmediata es clara: comprar en Shein, Temu o AliExpress será más caro desde julio. Y en Canarias, donde el comercio electrónico ya arrastra barreras propias, el nuevo arancel europeo amenaza con añadir otra capa de complejidad a los pedidos online.