Acusan a un concejal de VOX en Arona de difundir un bulo con inteligencia artificial

El PSOE de Arona ha denunciado el uso de los recursos del Ayuntamiento de Arona para difundir desinformación contra la oposición. Según los socialistas, el concejal de VOX Naím Yánez distribuyó una nota de prensa desde el correo institucional que incluía una imagen falsa generada mediante inteligencia artificial. El objetivo del documento era vincular al portavoz socialista, José Julián Mena, con Leire Díez.
El grupo socialista califica la acción de “grave degradación moral e institucional” y asegura que el hecho trasciende la confrontación política habitual. El partido afirma que se ha realizado una “utilización deliberada de una imagen falsa creada con inteligencia artificial para construir un relato inexistente y difundir un bulo desde una institución pública“.
El PSOE de Arona evalúa en estos momentos emprender acciones legales por la difusión de este montaje.
El origen del conflicto: un convenio con Correos
El partido de la oposición aclara que la nota difundida por VOX hace referencia a un convenio institucional rutinario. El acuerdo fue suscrito en su momento entre el Ayuntamiento de Arona y Correos para facilitar a los vecinos el pago de los tributos municipales a través de las oficinas postales.
Los socialistas insisten en que se trata de un trámite administrativo habitual entre administraciones públicas. Según explica el partido, no existió ninguna intervención ni relación institucional directa entre el exalcalde José Julián Mena y Leire Díez, al contrario de lo que intenta simular el montaje remitido por el concejal de VOX. “Han intentado fabricar una fotografía inexistente para reforzar una mentira”, asevera el grupo de la oposición.
Exigen el posicionamiento de la alcaldesa Fátima Lemes
Para el PSOE, el aspecto más grave de la situación radica en que el concejal de VOX empleara los canales oficiales del consistorio para atacar al principal grupo de la oposición. Sostienen que el tripartito de gobierno en el municipio sureño, compuesto por PP, Coalición Canaria y VOX, recurre a la manipulación ante la falta de argumentos para defender su gestión con hechos.
Ante estos hechos, los socialistas han exigido una reacción contundente a la alcaldesa del municipio, Fátima Lemes. El PSOE reclama que desautorice de forma inmediata la actuación del edil de VOX y aclare públicamente si ampara el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear y propagar bulos desde el propio consistorio.
El grupo subraya que el silencio de la alcaldesa “solo contribuiría a normalizar una forma de hacer política basada en la mentira y el deterioro de las instituciones”.