La desconocida conexión tinerfeña de Ilia Topuria

El mundo de las artes marciales mixtas ha amanecido conmocionado en la mañana de este lunes. El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria, ‘El Matador’, ha cedido el título mundial tras sufrir una durísima e inesperada derrota frente al estadounidense Justin Gaethje.
El combate, que encabezaba la histórica velada UFC Freedom 250, se celebró de madrugada en un escenario inédito: un octágono temporal construido en los jardines de la Casa Blanca, en Washington D.C., bajo la atenta mirada del presidente Donald Trump y una multitud de celebridades.
Topuria, que llegaba a la cita con un récord invicto de 17 victorias y una confianza inquebrantable, no pudo contener el aplomo de Gaethje. Desde el primer asalto, un preciso uppercut del estadounidense provocó un corte severo en el ojo derecho del alicantino, mermando su visión de forma progresiva.
A pesar de los intentos de Topuria por llevar la pelea al suelo y buscar la sumisión mediante un mataleón en el segundo asalto, ‘The Highlight’ Gaethje resistió el castigo en las zonas blandas. A partir del tercer y cuarto asalto, el peleador de Denver tomó por completo la iniciativa, castigando los costados de un Topuria mermado que acabó perdiendo su cinturón.
En este momento de amargura profesional, cobra más fuerza que nunca la desconocida conexión tinerfeña que marcó los inicios de su carrera, una historia que DIARIO DE AVISOS desveló en un reportaje publicado originalmente en febrero de 2024, justo cuando ‘El Matador’ se coronaba por primera vez ante Alexander Volkanovski.
Mucho antes de llenar estadios, un jovencísimo Topuria de apenas 20 años convivió de forma estrecha con el deportista tinerfeño Fredy Figueroa, con quien compartió equipo en un reality de artes marciales mixtas que terminó ganando el propio luchador hispanogeorgiano.
Figueroa recordaba en aquella entrevista la asombrosa determinación que mostraba aquel chico en 2017. Mientras analizaban los combates de sus futuros oponentes, un Topuria casi desconocido ya le aseguraba con total rotundidad que se convertiría en el monarca de la compañía.
Una semana en casa de Topuria
El peleador de Tenerife tuvo la oportunidad de alojarse durante una semana en el domicilio de Ilia para preparar un combate, una experiencia que le sirvió para descubrir el lado más humano y generoso de una estrella mundial que hoy está en el foco de todas las miradas.
El atleta isleño relataba que, en aquellos tiempos en los que Topuria residía en Murcia y viajaba diariamente a Alicante para entrenar en sesiones dobles bajo la tutela de los hermanos Climent, lo acogió en su casa con una hospitalidad desinteresada, poniéndolo todo a su disposición.
Durante aquellas intensas jornadas de entrenamiento en disciplinas como el brazilian jiu jitsu, el grappling y el wrestling, Figueroa comprobó de primera mano el potencial de Ilia y de su hermano Alexander, sufriendo en sus propias carnes la tremenda pegada de unos deportistas de otra galaxia.
Más allá de las virtudes físicas, lo que siempre impresionó al tinerfeño fue la descomunal capacidad analítica de Topuria para predecir los fallos de sus rivales y ejecutarlos a la perfección sobre el octágono. Frente a la imagen pública que muchos perciben a través de las pantallas, Figueroa siempre rompió una lanza en favor de su antiguo ‘compañero de vestuario’, asegurando que, aunque la gente lo pueda ver arrogante por su agresiva estrategia de promoción, la realidad es completamente opuesta.