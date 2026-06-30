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Fin al pánico en los comercios de Los Realejos: cae el atracador de tiendas

Los agentes detienen a un joven de 22 años tras asaltar varios establecimientos del municipio amenazando e intimidando a las trabajadoras
Fin al pánico en los comercios de Los Realejos: cae el atracador de tiendas
Los Realejos. DA
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Los Realejos a un joven de 22 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación en establecimientos comerciales de la localidad.

El arrestado, que amenazaba e intimidaba a las empleadas para hacerse con la recaudación, ya ha sido puesto a disposición judicial.

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La investigación policial comenzó a raíz de una tentativa de robo ocurrida el pasado 8 de junio. El sospechoso entró en un comercio de la zona y, mediante graves amenazas, exigió a la trabajadora que le entregara de inmediato todo el dinero en efectivo de la caja registradora.

Sin embargo, la empleada se plantó y se negó por completo a ceder a sus pretensiones, lo que obligó al asaltante a huir precipitadamente del lugar con las manos vacías.

Reincidencia y colaboración ciudadana

A pesar del primer fracaso, el joven volvió a actuar en un segundo local comercial de Los Realejos. En esta ocasión, utilizando el mismo modus operandi basado en la intimidación a la dependienta, sí consiguió apropiarse del botín en efectivo antes de darse a la fuga.

Las pesquisas de la Policía Nacional, apoyadas de forma decisiva por los testimonios de las víctimas y los testigos de ambos asaltos, permitieron identificar plenamente al autor de 22 años y vincularlo de forma inequívoca con ambos sucesos.

Tras ser localizado y arrestado, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, que ha decretado como medida cautelar la prohibición inmediata de aproximación a los establecimientos comerciales afectados.

Colaboración ciudadana y anónima
La Policía Nacional recuerda que cualquier ciudadano que tenga indicios o sospechas de actividades delictivas puede colaborar de manera totalmente confidencial y anónima a través de la pestaña ‘Colabora’ en la web oficial www.policia.es.

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