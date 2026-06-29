Golpe al “gas de la risa” en Tenerife: dos detenidos en un conocido pub de Las Verónicas

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe contra el tráfico de sustancias político-sanitarias en una de las zonas de ocio nocturno más concurridas de Canarias. Los agentes han detenido al gerente y a un trabajador de un pub situado en la famosa zona de Las Verónicas, en el sur de Tenerife (Arona), por un presunto delito contra la salud pública al comercializar óxido nitroso, popularmente conocido como el “gas de la risa”, para su consumo recreativo.
La intervención, en la que también colaboró la Policía Local de Arona, se desencadenó durante la madrugada del pasado 7 de junio. Un agente fuera de servicio detectó a un empleado saliendo del establecimiento portando una botella de esta sustancia junto con los utensilios necesarios para su dosificación en globos.
Un almacén secreto y globos listos en la zona de baile
Al inspeccionar el local, las fuerzas de seguridad descubrieron un almacén anexo cerrado con llave y de acceso exclusivo para el personal. En su interior se ocultaba un auténtico centro de distribución logística de esta peligrosa moda juvenil: un total de 91 bombonas grandes de óxido nitroso (de 670 gramos cada una), 384 cápsulas metálicas, dos sifones dispensadores y cerca de 9.600 globos listos para ser inflados y vendidos.
El negocio ilegal estaba completamente integrado en la actividad del pub: la policía localizó botellas, dispensadores y globos usados tanto en la terraza como en los baños y en las propias mesas de la sala de baile, al alcance directo de los clientes.
Durante el registro, al gerente del pub —quien ya cuenta con antecedentes policiales por delitos de la misma naturaleza— se le incautaron 975 euros en efectivo en billetes fraccionados, presuntamente procedentes de la venta nocturna de los globos. Por su parte, la Policía Local de Arona tramitó las correspondientes actas administrativas por infracciones en materia de actividades clasificadas.
Los graves riesgos de una moda mortal
La Policía Nacional ha aprovechado esta operación para alertar sobre el alarmante repunte del consumo de óxido nitroso entre los jóvenes en las zonas turísticas. Aunque se perciba erróneamente como una diversión inofensiva, las autoridades recuerdan que su uso recreativo acarrea consecuencias médicas drásticas:
- Asfixia y daños neurológicos irreparables por la falta de oxígeno en el cerebro.
- Pérdida súbita del equilibrio y mareos severos que frecuentemente derivan en caídas graves y traumatismos.
La Jefatura Superior de Policía recuerda que mantiene activos sus canales de colaboración ciudadana para denunciar de forma totalmente anónima cualquier sospecha de tráfico de sustancias a través del correo electrónico