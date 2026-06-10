El garrafal error en una pancarta para recibir al papa León XIV en Arguineguín

La preparación de la visita del papa León XIV a Gran Canaria este jueves, 11 de junio, ha dejado una imagen que ha generado polémica en el municipio de Mogán. Una gran pancarta institucional instalada por el consistorio local a la entrada del núcleo costero de Arguineguín presenta una evidente falta de ortografía en italiano, el idioma natal del Pontífice.
El cartel en cuestión está ubicado en un lugar destacado de la carretera GC-500, una de las arterias principales de acceso a la localidad y la vía por la que está previsto que transite la comitiva papal.
En la lona se reproduce de forma reiterada la palabra “Bienvenuti”, una estructura que no existe en la gramática italiana. La expresión correcta y oficial para dar la bienvenida en plural a un grupo de personas sería “Benvenuti”.
Críticas a la imagen institucional y falta de rigor
Para Nueva Canarias, este suceso adquiere relevancia debido a que la infraestructura forma parte directa de la imagen institucional que el municipio proyecta hacia el exterior. La visita del jefe del Estado Vaticano cuenta con una enorme repercusión internacional, atrayendo la cobertura de numerosos medios de comunicación nacionales y extranjeros.
La formación critica que la administración local, con capacidad para movilizar importantes recursos públicos de cara a este evento, no haya dedicado el tiempo necesario para realizar una comprobación básica de la ortografía.
Desde el partido político recalcan que una simple búsqueda en internet, una consulta técnica o la activación de un corrector automático habrían sido suficientes para evitar este error que ahora queda expuesto ante los residentes, los visitantes y las cámaras de televisión.
El trasfondo político y la gestión migratoria
La denuncia de Nueva Canarias introduce una dimensión política respecto al papel de la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno. El partido opositor resalta la paradoja de que el grupo de gobierno local intente capitalizar institucionalmente una visita cuyo eje central será la defensa de la dignidad humana y el reconocimiento del trabajo de acogida, cuando la trayectoria de la regidora ha estado marcada por una postura combativa y de continua confrontación en torno a la gestión humanitaria en el archipiélago.
El programa oficial de León XIV contempla un acto central de gran carga simbólica en el muelle de Arguineguín, donde mantendrá encuentros directos con personas migrantes y con los colectivos y organizaciones encargados de su atención.
En este contexto, la formación subraya el contraste entre el discurso político de disputa institucional mantenido por la alcaldesa —quien recientemente cuestionó la presencia del presidente gubernamental Pedro Sánchez en los actos oficiales— y la puesta en escena actual en las calles del municipio, rematada por la colocación de un cartel de bienvenida con fallos de traducción.
La polémica pancarta permanece visible en el principal acceso rodado a Arguineguín a las puertas de una jornada que situará al municipio de Mogán en el centro de la actualidad informativa regional e internacional.