Es oficial: Santa Cruz abre el plazo de inscripción para las Escuelas de Verano 2026

El Ayuntamiento de Santa Cruz abrirá mañana, lunes, 15 de junio, el plazo de inscripción para las Escuelas de Verano 2026, una iniciativa impulsada por el área de Educación y Juventud que ofrece 900 plazas para menores de entre 3 y 12 años del municipio durante el mes de julio.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 26 de junio, tanto de manera presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAIC), en las Oficinas de Distrito y de forma telemática a través de la página web municipal, donde las familias encontrarán toda la información relativa al programa, los requisitos de participación, la documentación necesaria y el formulario de inscripción.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “las Escuelas de Verano constituyen un recurso fundamental para muchas familias durante el periodo vacacional, ya que facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar al tiempo que ofrecen a los menores actividades educativas, deportivas y de ocio en un entorno seguro”.
Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, animó a las familias a formalizar sus solicitudes dentro del plazo establecido y recordó que “el programa mantiene su apuesta por la inclusión y la igualdad de oportunidades, incorporando plazas específicas para menores con discapacidad y recursos adaptados para atender las distintas necesidades de los participantes”.
Las Escuelas de Verano 2026 se desarrollarán durante todo el mes de julio en 11 centros educativos distribuidos por los cinco distritos del municipio. El programa incluye actividades educativas, creativas, deportivas y de ocio, además de servicios de acogida temprana, permanencia tardía y desayuno adaptado.