El buque ‘Star Hansa’ pide una evacuación médica de urgencia a 20 millas de Canarias

Una llamada de alerta en alta mar ha activado un dispositivo de rescate aéreo en el Archipiélago. El buque Star Hansa, que navega bajo bandera noruega, ha solicitado de urgencia la evacuación médica de uno de los miembros de su tripulación cuando la embarcación se encontraba localizada a 20 millas náuticas al este de Las Palmas.
Ante la gravedad o premura de la situación a bordo, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Las Palmas movilizó de inmediato al helicóptero de rescate Helimer 205.
Los efectivos aéreos se desplazaron rápidamente hasta la posición del buque noruego para proceder a la evacuación del tripulante afectado.
Tras completar la maniobra con éxito en alta mar, el helicóptero de Salvamento Marítimo trasladó al paciente directamente hasta las instalaciones del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ya ha recibido asistencia sanitaria.