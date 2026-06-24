¿Te van a cobrar un extra por cada refresco? El vuelco con la fianza por botellas en los bares de España a partir de agosto

Un aluvión de dudas, bulos y desinformación se ha extendido en las últimas semanas entre los consumidores y empresarios del sector de la hostelería en el archipiélago. El motivo de la preocupación es la inminente aplicación de la normativa europea sobre envases y la falsa creencia de que todos los clientes tendrán que abonar de forma obligatoria un sobrecoste irreversible por cada consumición. Lo cierto es que la polémica fianza por botellas en los bares de España cuenta con importantes matices legales que delimitan cuándo se cobrará este suplemento y, sobre todo, cómo se podrá recuperar el dinero de manera íntegra.
La medida se enmarca dentro del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Este mecanismo de economía circular no constituye un impuesto directo ni una subida de precios definitiva, sino un sistema de fianza reembolsable diseñado para incentivar el reciclaje masivo de materiales plásticos y metálicos en todo el territorio nacional.
El despliegue de la fianza por botellas en los bares de España y los plazos de la Unión Europea
El Reglamento europeo 2025/40 sobre envases y residuos de envases fija el próximo 12 de agosto de 2026 como la fecha clave para su aplicación con carácter general. Sin embargo, la llegada de este día no significa que automáticamente todos los negocios de restauración vayan a encarecer sus productos de golpe. La Comisión Europea ha estructurado el despliegue de estas medidas medioambientales de forma progresiva, marcando el 1 de enero de 2029 como la fecha límite para que los Estados miembros garanticen de forma estricta la recogida separada de, al menos, el 90% en peso de las botellas de plástico de un solo uso y los recipientes metálicos de hasta tres litros de capacidad.
En el mercado nacional, el Real Decreto 1055/2022 ya adelantaba este escenario al condicionar la implantación forzosa del SDDR al incumplimiento previo de las metas de reciclaje selectivo. Al activarse formalmente el sistema en el país, el depósito mínimo obligatorio será de 10 céntimos por envase de un solo uso. Aguas, refrescos, zumos, bebidas isotónicas y alcohólicas verán desglosado este importe en sus tickets comerciales, obligando al consumidor final a retornar el residuo intacto a los puntos de recogida autorizados para obtener de vuelta su dinero.
La gran excepción del canal Horeca: ¿Qué pasa en las terrazas?
Para tranquilidad de los usuarios y de las patronales hosteleras de Canarias, la propia legislación de la Unión Europea contempla una exención crucial específica para el canal HORECA (hoteles, restaurantes, bares y cafeterías). Los establecimientos comerciales no tendrán la obligación legal de aplicar el recargo de la fianza por botellas en los bares de España si se cumplen simultáneamente tres requisitos operativos: que el envase de la bebida sea abierto en el propio local, que el producto se consuma íntegramente dentro de las instalaciones y que el recipiente vacío permanezca en el negocio para que el personal se encargue de su correcta clasificación y reciclaje.
Excepción fundamental: Si pides una lata de refresco o una botella de agua para llevar, o si el consumo se realiza fuera de las dependencias delimitadas del local, el establecimiento estará obligado a facturar esos 10 céntimos de fianza extra, traspasando al cliente la responsabilidad de devolver el envase en una máquina de retorno autorizada para recuperar el dinero.
Quedan completamente excluidos de este sistema de fianza obligatoria determinados productos específicos protegidos por sus dinámicas de envasado particulares, como es el caso de los productos vitivinícolas, las bebidas espirituosas de alta graduación, la leche y los derivados lácteos.
Adiós al kétchup y al azúcar: el otro vuelco en la hostelería
Más allá del impacto directo del sistema SDDR en la facturación de las bebidas, el Reglamento europeo sí introduce restricciones severas e inmediatas que transformarán la estética visual y el servicio en las mesas de bares y restaurantes. La normativa prohíbe de forma tajante el empleo de determinados formatos plásticos de un solo uso para alimentos y bebidas consumidos en el interior de los locales.
Esta prohibición fulmina los envases monodosis de plástico que contienen condimentos, sauces, aliños, azúcar, sal o leche para el café. Los hosteleros se verán obligados a sustituir estos formatos tradicionales por dispensadores comunitarios, envases reutilizables de vidrio o soluciones biodegradables alternativas, salvo en los supuestos específicos de establecimientos dedicados exclusivamente a la comida preparada para llevar o por motivos estrictamente justificados de seguridad alimentaria e higiene. El periodo de adaptación requerirá una reestructuración de la logística interna, pero las administraciones recuerdan que se trata de pasos obligatorios para frenar la preocupante huella plástica en nuestro entorno rural y marítimo.